В Бишкеке стартовал международный конгресс по внутрипросветной эндохирургии

19-20 декабря в Кыргызской государственной медицинской академия и Ассоциация эндоскопических хирургов КР стартовал первый международный конгресс по внутрипросветной эндохирургии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в рамках конференции профессора из Японии, России и Кыргызстана проведут онлайн трансляция из операционной и прочитают доклады по заболеваниям органов пищеварения.

Мастер-класс проведут: PHD Профессор из Японии Томохико Мориамо и хирург-эндоскопист Саламакунов Талант Бекдайырович.