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В Бишкеке стартовал международный конгресс по внутрипросветной эндохирургии

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- Назгуль Абдыразакова
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19-20 декабря в Кыргызской государственной медицинской академия и Ассоциация эндоскопических хирургов КР стартовал первый международный конгресс по внутрипросветной эндохирургии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в рамках конференции профессора из Японии, России и Кыргызстана проведут онлайн трансляция из операционной и прочитают доклады по заболеваниям органов пищеварения.

Мастер-класс проведут: PHD Профессор из Японии Томохико Мориамо и хирург-эндоскопист Саламакунов Талант Бекдайырович.


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URL: https://www.vb.kg/425521
Теги:
Бишкек, медицина, конгресс
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