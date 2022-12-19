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В столице милиция проводит профилактические мероприятия по борьбе с кражами

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками ГУВД города Бишкек были проведены профилактические мероприятия разъяснительного характера под наименованием "Карманник" и "Вор". Целью, которых является предупреждение и раскрытия карманных краж совершаемых на территории Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках проведенных работ, сотрудники провели разъяснительные беседы с гражданами в общественных местах, на остановках столицы. Кроме этого, посредством радиосвязи в онлайн режиме призывали пассажиров общественного транспорта соблюдать элементарные правила безопасности.

Также, милиционеры посетили общеобразовательные учреждения расположенные на территории города, где встретились с учениками и провели профилактические лекции. В ходе, которого рассказали, что частыми жертвами карманных воров становятся несовершеннолетние школьники, учащиеся ВУЗов, а также люди пенсионного возраста, то есть люди социально уязвимых слоёв общества, а объектом посягательства в основном являются сотовые телефоны и денежные средства. В связи с чем, попросили быть более бдительным к своим личным вещам.

ГУВД просит пострадавших лиц от преступных действий злоумышленника или заметивших подозрительных лиц незамедлительно обратиться к ближайшему сотруднику милиции или сообщить по номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/425526
Теги:
кража, Бишкек, профилактика, милиция
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