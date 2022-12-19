КР воздержалась от голосования в ООН за вывод российских войск с Украины

Кыргызстан воздержался от голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, требующей от России вывода вооруженных сил с территории Украины.

Генассамблея ООН 15 декабря приняла резолюцию "О ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина". За принятие документа проголосовали 82 государства, 80 воздержались и 14 стран высказались против.

Среди тех, кто проголосовал против - Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и другие.