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КР воздержалась от голосования в ООН за вывод российских войск с Украины

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Кыргызстан воздержался от голосования в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, требующей от России вывода вооруженных сил с территории Украины.

Генассамблея ООН 15 декабря приняла резолюцию "О ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина". За принятие документа проголосовали 82 государства, 80 воздержались и 14 стран высказались против.

Среди тех, кто проголосовал против - Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и другие.


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URL: https://www.vb.kg/425531
Теги:
ООН, Россия, Украина, Кыргызстан
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