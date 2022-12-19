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У главы Минсельхоза появились два новых зама

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- Асия Канаева
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Представлены новые заместители министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев представил коллективу центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики новых руководителей.

В соответствии с распоряжением председателя кабинета министров заместителями министра сельского хозяйства назначены Раматов Мурат Садинович и Насирдинов Самат Насирдинович.

Одновременно с этим Жоробеков Тариел Улукбекович назначен директором Департамента пастбищ и племенного животноводства при Министерстве сельского хозяйства.

Зампред кабмина отметил, что своевременная и качественная подготовка к весенним полевым работам – это гарантия того, что с трудностями предстоящей посевной кампании аграрии справятся успешно.

"Перед нами стоит четкая задача – начать подготовку к предстоящим весенне-полевым работам уже сегодня. Мы должны обеспечить сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными удобрениями, семенами и посадочным материалом. Готовность тракторов и иной специальной техники следует проверить уже сегодня, а если есть проблемы – сразу их решать", - сказал Бакыт Торобаев.

По его словам, другим важным вопросом является готовность государственного ирригационного фонда к предстоящему поливному сезону.

"Мероприятия по проведению тендеров на право строительства и ремонт гидротехнических сооружений, насосных станций, скважин на орошение должны пройти своевременно. Также мы должны обеспечить фермеров ветеринарными лекарственные средствами, которые будут соответствовать стандартам Евразийского экономического союза", – подчеркнул он.

Бакыт Торобаев выразил уверенность, что все задачи, стоящие перед ведомством, будут выполнены оперативно, исходя из уровня профессиональных навыков, знаний и опыта новых руководителей.

"Хочу пожелать сотрудникам Министерства сельского хозяйства плодотворной работы, направленной на поддержку всех категорий хозяйств, от которых напрямую зависит урожайность и рентабельность сельского хозяйства в целом", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/425532
Теги:
Минсельхоз, назначение
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