Кыргызстанцы вошли в число призеров литературной премии "Глаголица"

Кыргызстанцы Леонид и Лев Жердевы вошли в число призеров IX Международной независимой литературной премии "Глаголица". Премия проходила в Казани, ее участниками стали ребята в возрасте от 10 до 17 лет из России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Леонид Жердев с рассказом "Роджер-Шарик-Черныш-Джерри-Разбойник-Арстан" стал победителем в номинации "Проза на русском языке" в возрастной категории от 10 до 13 лет. Лев Жердев с переводом на русский язык рассказа "Лотерея" писательницы Ширли Джексон попал в число призеров в номинации "Художественные переводы" для участников в возрасте от 14 до 17 лет.

Работы конкурсантов оценивали известные писатели, поэты, переводчики и журналисты. Финалисты из зарубежных стран приняли участие в мастер-классах членов жюри в очном и дистанционном форматах. Премия проводится Благотворительным фондом "Счастливые истории". Всего на соискание премии было подано 2212 заявок. Подробная информация – на сайте проекта.