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Инспектор по делам детей заняла призовое место на международном турнире

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- Назгуль Абдыразакова
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Инспектор по делам детей УВД Свердловского района города Бишкека заняла призовое место на Международном турнире по сумо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 2 по 4 декабря во Дворце спорта "Олимпийский" в городе Чехов Московской области, прошел международный турнир "Кубок Содружества" по спортивному единоборству СУМО, организаторами которого выступили Министерство спорта Российской Федерации и Федерации сумо России.

В спортивном мероприятии приняла участие инспектор по делам детей УВД Свердловского района города Бишкека капитан милиции Надежда Гулященко в весовой категории 80 кг среди женщин. В борьбе за второе место одолела спортсменку из России. Была награждена серебряной медалью и получила денежное вознаграждение.

Справка: Гулященко Надежда Владимировна родилась в городе Бишкеке. В 2015 году окончила Академию МВД КР имени Алиева. с 2018 года занимает должность инспектора по делам детей Свердловского РУВД. С 10 лет профессионально занимается японским боевым искусством дзюдо, имеет множество наград.


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URL: https://www.vb.kg/425541
Теги:
спорт, Бишкек, женщины, милиция
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