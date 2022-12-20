Инспектор по делам детей заняла призовое место на международном турнире

Инспектор по делам детей УВД Свердловского района города Бишкека заняла призовое место на Международном турнире по сумо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 2 по 4 декабря во Дворце спорта "Олимпийский" в городе Чехов Московской области, прошел международный турнир "Кубок Содружества" по спортивному единоборству СУМО, организаторами которого выступили Министерство спорта Российской Федерации и Федерации сумо России.

В спортивном мероприятии приняла участие инспектор по делам детей УВД Свердловского района города Бишкека капитан милиции Надежда Гулященко в весовой категории 80 кг среди женщин. В борьбе за второе место одолела спортсменку из России. Была награждена серебряной медалью и получила денежное вознаграждение.

Справка: Гулященко Надежда Владимировна родилась в городе Бишкеке. В 2015 году окончила Академию МВД КР имени Алиева. с 2018 года занимает должность инспектора по делам детей Свердловского РУВД. С 10 лет профессионально занимается японским боевым искусством дзюдо, имеет множество наград.