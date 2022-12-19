На Иссык-Куле за вымогательство задержан сержант милиции

По факту вымогательства взятки задержан сотрудник ОБДД по УВД Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, 17 декабря 2022 года УГКНБ КР по Иссык-Кульской области совместно со Службой внутренних расследований МВД КР по факту вымогательства взятки задержан сотрудник ОБДД по УВД Иссык-Кульской области.

"Установлено, что сотрудник ОБДД сержант милиции У.Т.З путем угрозы привлечения к административной ответственности, вымогал 5 тысяч сомов у жителя Иссык-Кульской области Б.С.

В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 343 (Вымогательство взятки) УК КР в порядке ст. 97 УПК КР, задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракол для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий".