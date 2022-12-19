В Бишкеке отпраздновали Международный день арабского языка. Организовало празднование посольство Саудовской Аравии в Кыргызстане. Мероприятие прошло на базе БГУ.

Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахима бин Ради бин Абдурахмана Аль-Ради встретил ректор БГУ Абдылда Мусаев, который вручил арабскому дипломату золотую медаль имени Кусеина Карасаева.

По словам посла Абдурахмана Аль-Ради это мероприятие проходит в рамках 30- летия отношений между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

"Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. В том числе и в образовательной сфере. Я рад, что молодежь в Кыргызстане изучает арабский язык. Саудовская Аравия готова предоставить гранты для студентов для обучения в наших вузах. Все эти отношения развиваются благодаря доброй воле короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Благодарен за честь вручения мне этой медали", - сказал посол.

В рамках мероприятия перед студентами факультета востоковедения и международных отношений БГУ выступили доктора Исламского университета Медины Хасан бин Абдуль Муньим Аль-Ауфин и Ибрахим бин Салим Аль-Саидин.

Сами студенты презентовали свои доклады об отношениях между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

Также в БГУ с 20 по 23 декабря пройдут курсы по повышению квалификации для студентов - арабистов. С лекциями выступят известные ученые из Саудовской Аравии.