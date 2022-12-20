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ГНС изъяла более 3 тысяч пачек контрафактных сигарет

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдовых мероприятий в городах Бишкек и Токмок выявили торговые точки, реализующие контрафактные сигареты. В результате изъято более 3 тысяч пачек сигарет без акцизных марок зарубежного производства в различных наименованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

ГНС напоминает, что производство, импорт и реализация табачных изделий без акцизных марок, а также подделка акцизных марок влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 20 тысяч сомов, на юридических лиц – 65 тысяч сомов. При этом эти деяния, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишением свободы на срок до пяти лет.

В связи с этим Налоговая служба настоятельно рекомендует предпринимателям не осуществлять реализацию табачной продукции без акцизных марок, а также тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки на продукцию.

В целом за 11 месяцев ГНС изъяла из незаконного оборота 228 тысяч 312 пачек сигарет.


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URL: https://www.vb.kg/425550
Теги:
ГНС, контрабанда, табак
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