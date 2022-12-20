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Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием теплоснабжающих предприятий в Чуе

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием ряда теплоснабжающих предприятий в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, он ознакомился с работой котельной государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики в городе Орловка. Глава кабмина также ознакомился с недавно построенными современными котельными в городах Кант и Токмок.

По итогам поездки профильным государственным органам дан ряд поручений по предоставлению качественного электро- и теплоснабжения населению, обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих предприятий, оперативному реагированию на аварийные отключения и сбои в системе электроснабжения.


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URL: https://www.vb.kg/425552
Теги:
Акылбек Жапаров, Чуйская область, теплоснабжение
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