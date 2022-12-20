В Бишкеке мужчина обманным путем завладел 348 тысячами рублей и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 15 в УВД с заявлением обратился гражданин Ж.И. с просьбой принять меры в отношении гражданина М.А., который 1 сентября 2021 года находясь в офисе одного из ОсОО расположенного в микрорайоне Улан города Бишкек, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом того, что банковский счёт вышеуказанного ОсОО не работает, завладел денежными средствами в размере 347 тысяч 081 рублей, которые были переведены на счёт знакомого и были обналичены. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин М.А. 1994 года рождения и был водворен в ИВС. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.