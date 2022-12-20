В январе планируется создать проектный офис в КР по строительству ж/д

До 15 января планируется создание проектного офиса в Бишкеке по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан. До конца января между Кыргызстаном и Узбекистаном пройдут переговоры по форме и порядку управления проектом, они выработают единый подход по основным техническим характеристикам железной дороги. По итогам февраля предложения, разработанные Кыргызстаном и Узбекистаном, будут представлены проектному институту Китая, который займется разработкой ТЭО.

"Инициатива "Один пояс - один путь", в рамках которой начинается строительство железной дороги, играет важную роль в росте перевозок. Основные цели осуществления этой инициативы, на мой взгляд, таковы. Это - расширение доступа к источникам сырья, диверсификация транспортных маршрутов по доставке китайской экспортной продукции на мировые рынки, развитие транспортно-логистической инфраструктуры в странах транзита, обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного перемещения китайских товаров и услуг, включая либерализацию таможенного и валютного режимов. А также обеспечение интенсивного развития западных регионов Китая и их превращение в транспортно-логистический, внешнеэкономический. А в перспективе – и финансовый хаб "Большой Центральной Азии", - сказал vb.kg экс-директор Института центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, известный в стране экономист Кубат Умурзаков.

Как уже сообщалось в vb.kg 14 сентября в Самарканде был подписан трёхсторонний Меморандум о взаимопонимании по данному проекту. В ноябре Первый проектно-исследовательский институт, который считается ведущим в Китае, уже провёл полевые исследования.

Как отмечается, на сегодняшний день оплачены все запланированные средства проектному институту. Китайский проектный институт планирует завершить эти работы даже на месяц раньше планируемого - до 1 июня 2023 года. Минтранс Кыргызстана ранее сообщал, что стороны намерены распределить расходы на ТЭО в равных долях, заключив трёхстороннее соглашение на финансирование ТЭО.

До 10 марта в трёхстороннем формате будут разработаны предложения по схеме реализации проекта и определены предварительные технико-экономические обоснования проекта. По итогам марта будет разработан проект трёхстороннего межправительственного договора по реализации проекта и согласован между сторонами. К апрелю начнутся переговоры с международными финансовыми организациями. Таковы первые этапы реализации проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан- Узбекистан. В рамках проекта намечено строительство магистрали по комбинированному маршруту Джалал-Абад – Макмал – Арпа – Торугарт - Кашгар.

"Выгоды от проекта очевидны. Сокращение пути из Китая на Ближний Восток и Южную Европу составит порядка 900 км, а сроки доставки товаров уменьшатся на 7-8 суток, при этом обеспечивается доступ к портам Персидского залива", - сказал vb.kg Кубат Умурзаков.

"Для Кыргызстана открывается доступ к региональным рынкам Китая, он становится транзитной страной. И, конечно, очень большое значение имеет возможность создания в КР железнодорожной сети, соединяющей север и юг. По расчетам экспертов Всемирного банка, выгоды от инвестиций в строительство железной дороги заключаются в снижении затрат на транспорт, лучшем доступе к рынкам, повышении мобильности рабочей силы, плюсах от экономии на масштабе при создании кластеров, росте урбанизации и в целом росте продуктивности. В целом это приведет к среднему росту реальных доходов в Кыргызстане по разным вариантам от 4,9 до 4,4 процента", - рассказал vb.kg Кубат Умурзаков.

По его словам, от строительства дороги есть свои плюсы у каждой из стран, участниц проекта. Для Китая - это более быстрая доставка своих товаров в Европу, на Ближний Восток и к портам Персидского залива при одновременном снижении транспортных издержек. Важное значение имеет диверсификация коридоров. Конфликтная ситуация вокруг Тайваня показывает, что руководство КНР, начиная реализацию инициативы "Один пояс – один путь" в Центральной Азии, абсолютно правильно оценило существующие значительные риски безопасности морских маршрутов. Производители Узбекистана получают доступ к региональным рынкам Китая и других стран Юго-Восточной Азии.