Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.82 - 91.82

Кыргызские ремесленники приняли участие в международной выставке в Милане

176  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При поддержке Глобальной текстильной и швейной программы, реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии, кыргызстанские ремесленники приняли участие в 26-й крупнейшей международной выставке мастеров и компаний L"Artigiano in Fiera в Милане.

В выставке приняли участие ассоциация ремесленников "Дайры", арт-группа "Сайма", ИП "Асель Абдыкадырова" и ремесленный кооператив "Жаныланды".

L"Artigiano in Fiera дословно переводится "Ремесленник на выставке". Эта выставка-ярмарка была учреждена в 1996 году и направлена на продвижение изделий ручной работы на международном уровне. Ежегодно в ярмарке принимают участие более 3000 ремесленников из 110 стран и более миллиона посетителей.

Одним из требований L"Artigiano in Fiera является представление продукции, которая отличается подлинностью, оригинальностью и качеством, основанная на традиционных технологиях, с использованием натуральных тканей, а также направленная на сохранение окружающей среды и здоровья человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425556
Теги:
выставка, Европа, Италия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  