Кыргызские ремесленники приняли участие в международной выставке в Милане

При поддержке Глобальной текстильной и швейной программы, реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии, кыргызстанские ремесленники приняли участие в 26-й крупнейшей международной выставке мастеров и компаний L"Artigiano in Fiera в Милане.

В выставке приняли участие ассоциация ремесленников "Дайры", арт-группа "Сайма", ИП "Асель Абдыкадырова" и ремесленный кооператив "Жаныланды".

L"Artigiano in Fiera дословно переводится "Ремесленник на выставке". Эта выставка-ярмарка была учреждена в 1996 году и направлена на продвижение изделий ручной работы на международном уровне. Ежегодно в ярмарке принимают участие более 3000 ремесленников из 110 стран и более миллиона посетителей.

Одним из требований L"Artigiano in Fiera является представление продукции, которая отличается подлинностью, оригинальностью и качеством, основанная на традиционных технологиях, с использованием натуральных тканей, а также направленная на сохранение окружающей среды и здоровья человека.