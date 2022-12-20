Президент поздравил сотрудников органов национальной безопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, поздравил сотрудников органов национальной безопасности с Днем работника органов национальной безопасности.

vb.kg приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы постоянно трудитесь во благо защиты независимости, конституционного строя и безопасности нашей страны от внутренних и внешних угроз. Подобная ответственная, трудная и почетная профессия требует от вас мужества, смелости и, если потребуется, отваги не жалея своей жизни!

Постоянный труд, бесстрашный характер, проявляемый патриотизм перед Отечеством сотрудников органов национальной безопасности повышает уверенность нашего народа в завтрашнем дне, особенно наших граждан, проживающих на приграничных территориях, вселяя надежду на мирную и безопасную жизнь. Это особенно проявилось в ходе недавних произошедших трагических событий на кыргызско-таджикской границе, где наряду с другими силовыми структурами было отмечено мужество сотрудников органов национальной безопасности. От ваших грамотных действий зависит мирная и беззаботная жизнь страны и народа.

Происходящие угрозы в мире, в том числе активизация международных террористических и экстремистских организаций, рост киберпреступности и незаконного оборота наркотиков, требует от вас новых подходов к работе и в любое время быть готовым встать на защиту Родины.

Для противостояния современным вызовам в быстро меняющееся время руководство страны поддержало усиление кадрового потенциала и социальной защиты сотрудников и увеличение технических возможностей органов национальной безопасности. Без этого организовать работу разведки и контрразведки в соответствии с современными требованиями в борьбе с различного рода угрозами, а также достичь высоких результатов не удалось бы. В этом направлении со стороны государства прикладывается много усилий, чему свидетели весь народ и общество.

Наличие мира, стабильности на территории страны – это залог дальнейшего развития нашей экономики, улучшения условия жизни нашего народа. В связи с этим считаю необходимым продолжить работу по борьбе с различного рода коррупционными проявлениями, препятствующими росту экономики и повышению благосостояния граждан.

Также хотелось бы выразить благодарность ветеранам, добросовестно выполнившим свою присягу по обеспечению спокойствия нашего государства, посвятившим всю жизнь служению Родине и сохранению мира.

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Поздравляю еще раз с профессиональным праздником – Днем работника органов национальной безопасности.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучной жизни вашим семьям.

Пусть большие успехи и новые достижения сопутствуют вашей почетной службе перед Отечеством!

Пусть сохранится в Кыргызстане мир и спокойствие!".