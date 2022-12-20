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В филармонии прошла благотворительная елка мэра

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- Асия Канаева
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В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло благотворительное новогоднее мероприятие для юных бишкекчан с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова. Об этом сообщает мэрия столицы.

Поздравляя маленьких гостей, Эмилбек Абдыкадыров пожелал им крепкого здоровья и поблагодарил родителей и педагогов.

На благотворительную елку мэра были приглашены дети из малообеспеченных семей, семей ЛОВЗ, участников ЧАЭС, воинов-интернационалистов, сироты и полусироты, воспитанники 11 специализированных дошкольных учреждений, дети с ОВЗ из 20 неправительственных организаций. Всего одна тысяча ребятишек, которые получили сладкие подарки, а также посмотрели новогодний спектакль "Волшебный тумар".

Также в рамках мероприятия градоначальник вручил денежные сертификаты по 100 тысяч сомов 17 специализированным учреждениям:

1. Специализированная дошкольная образовательная организация № 48

2. Специализированная дошкольная образовательная организация № 85

3. Специализированная дошкольная образовательная организация № 104

4. Специализированная дошкольная образовательная организация № 124

5. Специализированная дошкольная образовательная организация № 122

6. Специализированная дошкольная образовательная организация № 134

7. Специализированная дошкольная образовательная организация № 117

8. Специализированная дошкольная образовательная организация № 126

9. Специализированная дошкольная образовательная организация № 174

10. Специализированная дошкольная образовательная организация № 164

11. Специализированная дошкольная образовательная организация № 87

12. Специальная (вспомогательная) школа №30 города Бишкек

13. Специальная (вспомогательная) школа №22 г.Бишкек

14. Специальная (вспомогательная) школа №34 города Бишкек

15. Центр реинтеграции и интеграции для несовершеннолетних детей "Ай Данек"

16. Центр социальной адаптации детей

17. Городской центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В городе в органах социальной защиты состоят на учете 7 тысяч 180 детей из малообеспеченных семей, семей ЛОВЗ, участников ЧАЭС, воинов-интернационалистов, сирот, полусирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 3 тысячи 800 детей с ОВЗ до 18 лет, 59 детей, проживающих в реабилитационном центре.

Мэрия проводит большую работу по улучшению социального положения детей. Так, из средств городского бюджета для детей из малообеспеченных семей предусмотрены виды адресной социальной помощи: бесплатное молочное питание для детей до двух лет, выплата ежемесячной стипендии студентам – круглым сиротам, обучающимся в вузах и ссузах. Малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выплачивается ежеквартальная социальная стипендия, денежная компенсация взамен социального угля и жилищные субсидии. В период проведения городских и районных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Международному дню инвалидов вручаются подарки в виде сладостей.


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URL: https://www.vb.kg/425559
Теги:
дети, Новый год, мэр, филармония
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