На операциях с криптовалютой бишкекчане заработали 14 с половиной миллионов

Что такое криптовалюта – мало кто знает. Но все слышали, что она может принести баснословный доход.

На этом и строится бизнес некоторых мошенников.

Бишкекчанка Б.Г. узнала от своего знакомого О.А., что, один раз вложившись, можно заработать хорошие деньги. Рассказал ей знакомый и о системе генерации прибыли. Женщина мало что поняла, но в 2020 году инвестировала пять тысяч долларов в невразумительный проект. Открыла личный кабинет, куда ей, как ни странно, стали поступать дивиденды. Б.Г. решила объединиться с О.А. и создать совместное денежное предприятие.

Открыли офис и стали привлекать клиентов. Люди вкладывали сначала небольшие суммы. Они работали, принося небольшие дивиденды. Аппетиты у людей росли, росли и суммы инвестиций. Но в какой-то момент организаторы бизнеса объявили, что произошел какой-то сбой в программном обеспечении и все деньги сгорели.

Потерпевшие в общей сложности лишились 14 443 781 сома.

Суд посчитал, что Б.Г. больше своего напарника виновата в мошенничестве, потому что именно она обрабатывала клиентов, уговаривая их вложиться в эту аферу. Она получили шесть с половиной лет лишения свободы. О.А. приговорен к пяти годам исправительной колонии общего режима.