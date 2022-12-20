В Бишкек прибыла делегация СУАР КНР во главе с заместителем председателя народного правительства СУАР КНР Сунь Хунмэй. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономкоммерции.

По ее данным, делегация СУАР представлена официальными лицами СУАР КНР и крупнейшими синцзянскими корпорациями, такими как ТВЕА, САНБАО, ЕМА и Джун Тай и Сы Лу Тон, осуществляющими деятельность в сферах зеленой энергетики и трансграничной электронной коммерции.

9 декабря 2022 года состоялась расширенная встреча министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева с заместителем председателя Народного Правительства СУАР КНР г-жой Сунь Хунмэй с участием государственных органов и бизнеса.

Стороны обсудили ход реализации Протокола 11-го заседания Координационной Группы "Кыргызстан-СУАР КНР" при межправительственной кыргызски-китайской комисиии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состолось 29 июля 2022 года в режиме ВКС под председательством министра Д..Амангельдиева с г-жой С. Хунмэй.

Министр Д.Амангельдиев отметил насыщенность для кыргызско-китайских двусторонних отношений по итогам 2022 года. Информировал о работе кыргызской стороны по укреплению КПП "Торугарт" и "Иркештам", динамике роста грузоперевозок на кыргызско-китайской государственной границе.

Глава Минэкономкоммерции КР призвал увеличить поставки кыргызской сельхозпродукции в Синьцзянский регион, оптимизировать карантинный процесс в зависимости от ситуации по профилактике и борьбе с эпидемиями и содействовать увеличению пропускной способности грузов на пограничных переходах.

Г-жа С. Хунмэй отметила, что Кыргызская Республика является партнером № 1 СУАР КНР по итогам 2022 года, подчеркнула важность участия Сторон в проводимых выставочных мероприятиях и предложила рассмотреть возможность сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Стороны также договорились продолжить тесную работу по продвижению совместных проектов по строительству железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан", строительству КПП "Бедель", подняли вопрос об инициировании Делового совета и установления побратимства между Иссык-Кульской областью и СУАР КНР.