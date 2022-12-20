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В Бишкеке состоялось общее собрание Союза МСУ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке прошло заседание общего собрания Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики, которое является высшим органом правления Союза МСУ. В заседании приняли участие 108 делегатов со всей республики, избранных из местных кенешей, мэрий и айыл окмоту. Об этом сообщают организаторы.

"В первой части заседания был заслушан отчет о деятельности Союза МСУ за 2022 год и отчет ревизионной комиссии. Директор Союза МСУ Бектурган Орозбаев в своей презентации рассказал о ключевых направлениях деятельности организации, о сотрудничестве Союза на национальном и международном уровне. Делегаты обсудили отчеты и по итогам голосования утвердили их.

В ходе мероприятия партнеры из Казахстана выступили с презентацией о сотрудничестве с Союзом МСУ, а партнеры из Турции, Латвии и Эстонии приняли участие в онлайн-формате.

Заседание общего собрания завершилось церемонией награждения муниципальных служащих со всей республики за вклад в развитие местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша КР Замирбек Мамасадыков, начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента КР Айбек Джунушалиев, руководитель аппарата Жогорку Кенеша Шабданбек Алишев а также партнеры и эксперты".


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URL: https://www.vb.kg/425566
Теги:
МСУ, Бишкек, Кыргызстан
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