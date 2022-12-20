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Ученики Первомайского ЦДТ стали призерами на Чемпионате Азии по шахматам

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- Назгуль Абдыразакова
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Воспитанники Центра детского творчества Первомайского района стали призерами на чемпионате Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, чемпионат проходил в Шри-Ланке среди юношей и девушек от 7 до 17 лет. Соревновались спортсмены из 13 стран: Кыргызстан, Бангладеш, Индонезия, Индия, Иран, Казахстан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Туркменистан и Узбекистан.

Соревнования проводились по 3 видам: классические шахматы, рапид и блиц.

Три серебряные награды в командном зачёте завоевали Аарон Пак.

До 17 лет серебряная медаль у Нурай Советбековой в командном зачёте и в шахматном виде "рапид".


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URL: https://www.vb.kg/425567
Теги:
чемпионат, шахматы, Бишкек
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