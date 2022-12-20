Ученики Первомайского ЦДТ стали призерами на Чемпионате Азии по шахматам

Воспитанники Центра детского творчества Первомайского района стали призерами на чемпионате Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, чемпионат проходил в Шри-Ланке среди юношей и девушек от 7 до 17 лет. Соревновались спортсмены из 13 стран: Кыргызстан, Бангладеш, Индонезия, Индия, Иран, Казахстан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Туркменистан и Узбекистан.

Соревнования проводились по 3 видам: классические шахматы, рапид и блиц.

Три серебряные награды в командном зачёте завоевали Аарон Пак.

До 17 лет серебряная медаль у Нурай Советбековой в командном зачёте и в шахматном виде "рапид".