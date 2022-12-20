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Скончалась почетный гражданин Бишкека Лидия Каткова

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- Назгуль Абдыразакова
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19 декабря 2022 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни скончалась почетный гражданин города Бишкек Каткова Лидия Петровна. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Справка: Лидия Каткова родилась 11 января 1943 года в селе Ала-Бука Джалал-Абадской области. Окончила техникум легкой промышленности, затем Кыргызский Государственный университет.

Лидия Петровна работала инструктором райисполкома Свердловского района, заместителем председателя райисполкома Октябрьского района,

с 1978 по 1990 год была заместителем председателя горисполкома города Бишкек по социальным вопросам, с 1991 по 1996 год возглавляла Департамент торговли и услуг.

"За значительный вклад в развитие города Бишкек в 2016 году была удостоена звания "Почетный гражданин города Бишкек". Награждена многочисленными наградами.

С 1991 года вела активную общественную работу в городе, была членом президиума Комитета женщин Кыргызской Республики.

Мэрия города Бишкек выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой. Образ и память о Лидии Петровне сохранится в наших сердцах" - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/425571
Теги:
мэрия, Бишкек, некролог
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