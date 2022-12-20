В Бишкеке российские эксперты поделятся опытом работы лечения детей с ДЦП

21 и 22 декабря в Бишкеке состоится кыргызско-российская конференция "Междисциплинарный подход к ведению детей с ограниченными возможностями здоровья (физическими нарушениями развития)". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, основные темы для обсуждения:

Знакомство местных специалистов, занимающихся реабилитацией детей с церебральным параличом, с современными методами наблюдения за состоянием ребенка, физической реабилитации, неврологического и ортопедического сопровождения, использующимися в России и за рубежом.

Освоение протокола наблюдения за состоянием ребенка и методов профилактики возникновения вторичных осложнений.

Обсуждение моделей помощи детям с церебральным параличом и другими тяжелыми двигательными нарушениями по месту жительства.

Обсуждение вопросов кадрового обеспечения, внедрения новых специальностей и протоколов ведения детей с тяжелой нейро-ортопедической патологией в Кыргызской Республике.

Форум инициирован Общественным фондом "Аплифт" (Бишкек, Кыргызстан), АНО "Физическая реабилитация" (Санкт-Петербург, Россия) и представительством Россотрудничества в Кыргызстане (Русским домом в Бишкеке) и организован с участием Министерства здравоохранения КР и Центром реабилитации детей и поддержки семьи г. Бишкек.

Форум проходит при поддержке Россотрудничества.

Как отмечают организаторы, в Кыргызстане насчитывается 200 000 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 36 000 детей до 18 лет. В стране не хватает специалистов, занимающихся реабилитацией детей с ДЦП и владеющих новыми методиками терапии. Развитие государственной системной поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ – является важной задачей для государства и общества.