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В Бишкеке российские эксперты поделятся опытом работы лечения детей с ДЦП

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- Назгуль Абдыразакова
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21 и 22 декабря в Бишкеке состоится кыргызско-российская конференция "Междисциплинарный подход к ведению детей с ограниченными возможностями здоровья (физическими нарушениями развития)". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, основные темы для обсуждения:

Знакомство местных специалистов, занимающихся реабилитацией детей с церебральным параличом, с современными методами наблюдения за состоянием ребенка, физической реабилитации, неврологического и ортопедического сопровождения, использующимися в России и за рубежом.

Освоение протокола наблюдения за состоянием ребенка и методов профилактики возникновения вторичных осложнений.

Обсуждение моделей помощи детям с церебральным параличом и другими тяжелыми двигательными нарушениями по месту жительства.

Обсуждение вопросов кадрового обеспечения, внедрения новых специальностей и протоколов ведения детей с тяжелой нейро-ортопедической патологией в Кыргызской Республике.

Форум инициирован Общественным фондом "Аплифт" (Бишкек, Кыргызстан), АНО "Физическая реабилитация" (Санкт-Петербург, Россия) и представительством Россотрудничества в Кыргызстане (Русским домом в Бишкеке) и организован с участием Министерства здравоохранения КР и Центром реабилитации детей и поддержки семьи г. Бишкек.

Форум проходит при поддержке Россотрудничества.

Как отмечают организаторы, в Кыргызстане насчитывается 200 000 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 36 000 детей до 18 лет. В стране не хватает специалистов, занимающихся реабилитацией детей с ДЦП и владеющих новыми методиками терапии. Развитие государственной системной поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ – является важной задачей для государства и общества.


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URL: https://www.vb.kg/425572
Теги:
дети, Россия, Бишкек, Кыргызстан, врачи, ЛОВЗ
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