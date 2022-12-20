Проректор МВШМ: Наши студенты стажируются в лучших клиниках Индии и ИРП

Что представляет собой сегодня Международная высшая школа медицины (МВШМ) в Кыргызстане? Об этом мы поговорили с проректором по учебно-воспитательной работе вуза Усеновой Асель Абдумомуновной.

Проректор по УВР рассказала vb.kg о всех достижениях своего вуза, а также с какими международными организациями сотрудничает высшее учебное заведение.

- Асель Абдумомуновна, расскажите о вашем вузе.

- Прежде всего давайте начнем с официальной информации. Международная высшая школа медицины (МВШМ) была создана в 2003 году совместно Международным университетом Кыргызстана (МУК) и Кыргызской государственной медицинской академией (КГМА). В том же году МВШМ прошла государственную регистрацию и лицензирование на право образовательной деятельности.

Наш вуз в настоящее время реализует образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по следующим образовательным программам:

• "Лечебное дело";

• "Общественное здравоохранение";

• в сфере последипломного профессионального образования: семейная медицина/врач общей практики, хирургия, терапия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, педиатрия).

• в сфере дополнительного образования: педагогика высшей школы, основы педагогического мастерства, основы методологии научных исследований).

За время своего существования МВШМ неоднократно проходила аккредитации:

1. В Государственном агентстве по лицензированию и аккредитации (аттестации) при Министерстве образования и науки КР.

2. В Агентстве по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО) независимую программную аккредитацию.

3. В Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР) независимую международную институциональную аккредитацию.

4. В Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР) международную программную аккредитацию, по результатам аккредитации МВШМ была аккредитована сроком на 5 лет.

-_Как у вас обстоит вопрос с кадрами.

- В нашем вузе работают самые квалифицированные работники здравоохранения. Это доказывает и тот факт, что Министерство образования и науки КР регулярно награждает наших преподавателей. Так, академической премии им. Исы Ахунбаева были удостоены первый ректор МВШМ профессор Чынгышпаев Ш.М. и доцент Ахунбаев С.М. Государственную премию КР в области науки и техники получили профессор Худайбергенова Б.М. и профессор Каратаев М.М., является заслуженным деятелем науки КР.

В числе сотрудников МВШМ есть восемь заслуженных деятелей науки КР, один кавалер ордена "Данк", пять заслуженных врачей КР, один заслуженный работник здравоохранения и один обладатель медали "Мээримдуулук". Также в нашем учебном заведении трудятся сорок отличников здравоохранения КР, семь отличников образования КР, семеро обладателей почетной грамоты МОиН КР и двадцать пять обладателей почетной грамоты МЗ КР.

Кроме этого, не без гордости могу заметить, что в настоящий момент в число сотрудников МВШМ входят один академик Национальной академии наук, четыре члена-корреспондента Национальной академии наук КР и восемь лауреатов Государственных премий.

Также хочу отдельно отметить, что МВШМ зарегистрирована в ведущих международных организациях медицинского образования, что свидетельствует о признании в международном сообществе. Вот список этих организаций:

• Всемирная организация здравоохранения (WHO);

• Фонд развития медицинского образования и науки (FAIMER);

• Организация образования PhD программ в области биомедицинских и медицинских наук в Европейской системе (ORPHEUS);

• Ассоциация медицинского образования в Европе (АМЕЕ);

• Ассоциация медицинских вузов Кыргызской Республики;

• Ассоциация медицинских школ в Европе (АМSЕ);

• Азиатская ассоциация медицинского образования (AMEA);

• Международная сеть агентств по обеспечению качества высшего образования (INQAAHE).

- Как у вас дело обстоит с медицинским оборудованием? Хватает ли всего для обучения?

- Важным условием обучения в современном медицинском вузе является использование в учебном процессе муляжей, симуляторов и современных информационно-технических разработок для выполнения практических заданий, самостоятельной работы студентов, освоения базовых практических навыков. В этой связи МВШМ имеет собственный Клинический симуляционный центр (КСЦ), где студенты в процессе обучения осваивают и отрабатывают практические навыки на манекенах и симуляторах. Использование симуляторов в обучении позволяет моделировать как наиболее актуальные практические вопросы, так и различные критические ситуации в условиях, приближенных к реальным.

Кроме того, были созданы специализированные кабинеты практических навыков на кафедрах МВШМ, позволяющие обучающимся более эффективно формировать и улучшать клинические навыки во время практического занятия. Были оснащены оборудованием Иссык-Кульский кампус, кафедры Хирургических болезней, пропедтерапии и семейной медицины, педиатрии, акушерства и гинекологии, инфекционных болезней, кардиохирургии и инвазивных методов диагностики и лечения м специальных хирургических дисциплин. Особо хочу отметить, что на базе кафедры специальных клинических дисциплин имеется несколько кабинетов, осуществляющих прием пациентов совместно со студентами МВШМ, что позволяет расширять возможности обучения.

Медицинская клиника "Веданта" является нашей собственной учебно-клинической базой и оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить высокотехнологические оперативные вмешательства. В здании клиники также располагаются кафедры терапии, пропедтерапии и семейной медицины, и кардиохирургии.

Кроме этого, наш вуз располагает обширной сетью учебно-исследовательских лабораторий, включая клинико-биохимическую, микробиологическую лаборатории, позволяющих обучающимся овладевать методами лабораторной диагностики.

- В вашем вузе обучаются студенты из зарубежных стран. Нет ли у них проблем потом с трудоустройством у себя на родине?

- Нет, проблем у них с трудоустройством не бывает. Международная школа медицины служит потребностям местного и мирового сообщества, осуществляя подготовку выпускников, которые станут компетентными и высокопрофессиональными врачами, защищающими интересы пациентов и придерживающимися высоких моральных и этических стандартов. Мы стараемся, чтобы наши студенты, в том числе и зарубежные, могли как можно больше практиковаться. В этой связи с целью расширения возможностей проведения клинической практики МВШМ заключила договора с ведущими клиниками Индии и Пакистана. Так, мы имеем договоры с образовательными медицинскими организациями и многопрофильными клиниками Индии и Пакистана:

Учебный госпиталь Лахорского университета (Пакистан);

Клиническая больница Джинна (Пакистан);

Больница Баба (Индия);

Больница и исследовательский центр City Trust (Индия);

Больница BLK (Индия);

Больница Аакаш (Индия);

Сердечно-сосудистая больница (Джайпур, Индия);

Больница Бхандари (Джайпур, Индия);

Больница Тагор (Джайпур, Индия);

Больница Фатима (Кочин, Индия);

Госпиталь MGM (Нави Мумбаи, Индия).