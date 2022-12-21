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Зачем мыть руль автомобиля

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На мойке протрут, потом руками отполируешь! Руль, по мнению многих водителей, всегда чистый, потому что любое пятнышко на нем видно, режет глаз, оттого и сразу убирается тряпкой. Знайте: руль блестит и переливается, но на самом деле является самым грязным элементом автомобиля.

Mitsubishi Lancer отъездил все лето и поводов для публикаций, откровенно говоря, не давал. Крутил и крутил колесами, громыхая и поскрипывая пластиком на кочках, периодически пачкая асфальт каплями различных жидкостей. Но стоило прийти осени, как настроение автомобиля резко ухудшилось: полезли различные болячки и хвори, неразрывно связанные с погодой и возрастом. А может, просто хотел внимание к себе привлечь.

Любую трудовую деятельность стоит начать с уборки рабочего места: за чистым столом, на чистом станке и в чистом салоне автомобиля работать приятнее, так что после обычных "водных процедур", проводящихся на любой мойке, перейдем к мелочам. В которых, как известно, дьявол и кроется.

Кузов, пластик, стекла, пылесос - с этим справятся и мойщики, причем быстро и продуктивно. А вот как насчет руля? Внешне - чистый, но если "копнуть глубже", то кишки начинают подкатывать к горлу: простое домашнее средство от жира, которое найдется на любой кухне, способно вскрыть такие недра, от которых голова начинает идти кругом.

Судите сами: первая же обработка рулевого колеса пенным составом показала, что внутри пор и перфораций скрываются килограммы грязи, накопленные за 18 лет эксплуатации. Пена становится бурой за секунды, вытягивая жир, но просто смахнуть моющее средство недостаточно: следующее нанесение картины не меняет.

Все та же тошнотворная масса, конца и края которой не видно. Неужели только что это трогали руками? Тщательно отмыв обе ладошки с мылом, утраиваем количество ветоши, вооружаемся старой зубной щеткой и начинаем "генеральную уборку" руля.

Слой за слоем, помогая современной "химии" старой–доброй щеткой, снимаем слой за слоем, добираясь до основания. Честно говоря, это и физический, и моральный труд, который открывает горизонты сознания: нечто, что откровенно грязным совсем не выглядело, после небольшой обработки оказалось просто свалкой отходов жизнедеятельности нескольких пар рук.

Однажды, совершив этот подвиг - после первого часа уборки "баранки" казалось, что быстрее покажется металлический остов, чем чистая поверхность, - начинаешь осознавать, что чистку рулевого колеса необходимо проводить каждые несколько месяцев, а не один раз в год под настроение и бутылку пенного. Итог же эксперимента печален: некогда роскошный спортивный руль MOMO, которым наш Mitsubishi Lancer оснащался с завода, за годы превратился в побитую жизнью, выгоревшую и поношенную "баранку". Да, мы его отмыли и очистили, но работы с ним будут продолжены - у нас уже приготовлено решение, способное вернуть ему молодость и стать. Как всегда - за копейки.


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URL: https://www.vb.kg/425579
Теги:
автомобили
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