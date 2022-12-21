Пытаясь избавиться от взятки, начальник РОВД выбросил деньги в унитаз

Ошский городской суд вынес приговор бывшему начальнику Ак-Бууринского районного отдела милиции Т.М.

Согласно материалам следствия, в сентябре Т.М. вызвал в свой кабинет гражданку Сайкал К. и стал вымогать у нее взятку за прекращение в отношении нее уголовного преследования (было ли на самом деле в отношении нее возбуждено уголовное дело – неизвестно). Требовал 50 тысяч сомов, всю сумму сразу она собрать не смогла. В одном из ошских кафе передала милицейскому начальнику 20 тысяч, которые он, почуяв слежку, смыл в унитаз. Деньги из унитаза достали, обвинение главному милиционеру района предъявили.

В суде Т.М. свою вину не признал и рассказал, что гражданка Сайкал задолжала ему деньги, которые должна была вернуть после продажи своего автомобиля. Возвращала по частям, разными суммами. В конце концов осталось 50 тысяч сомов, которые она обещала отдать в кафе. Однако принесла только 20 тысяч. Он сначала стал выяснять, когда получит всю сумму, но потом заметил сотрудников ГКНБ, понял, что это провокация, и постарался избавиться от денег.

Сайкал призналась, что действительно оставалась должна милиционеру 50 тысяч сомов, что не смогла сразу отдать всю сумму, из-за чего у нее с Т.М. произошла ссора. Он накричал на нее, обозвал нехорошими словами, и подруга посоветовала ей обратиться в ГКНБ.

Пытаясь разобраться, кто прав, а кто виноват, суд принял компромиссное решение: экс-главу Ак-Бууринского РОВД признали виновным в вымогательстве взятки и приговорили к шести голам лишения свободы – но с применением пробационного надзора.