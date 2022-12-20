26 декабря запускается заказной рейс Бишкек-Каракол-Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, теперь, из города Бишкек в Каракол можно доехать на шаттлах "GОBUS".

Преимущества:

- высокие стандарты обслуживания;

- точное время транспорта;

- бесплатный Wi-Fi;

- безопасность;

Автобусы проезжают по северной части побережья Иссык-Кульской области, до города Каракол.

Остановочные пункты:

° Бишкек

° Балыкчы

° Чолпон -Ата

° Ананьево

° Тюп

° Каракол

Шаттлы "GОBUS" предназначены для улучшения туристической инфраструктуры и удобства пассажиров.

Стоимость проезда - 450 сом.

Забронировать билет можете в мобильном приложении GOBUS.