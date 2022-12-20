26 декабря запускается заказной рейс Бишкек-Каракол-Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.
По ее данным, теперь, из города Бишкек в Каракол можно доехать на шаттлах "GОBUS".
Преимущества:
- высокие стандарты обслуживания;
- точное время транспорта;
- бесплатный Wi-Fi;
- безопасность;
Автобусы проезжают по северной части побережья Иссык-Кульской области, до города Каракол.
Остановочные пункты:
° Бишкек
° Балыкчы
° Чолпон -Ата
° Ананьево
° Тюп
° Каракол
Шаттлы "GОBUS" предназначены для улучшения туристической инфраструктуры и удобства пассажиров.
Стоимость проезда - 450 сом.
Забронировать билет можете в мобильном приложении GOBUS.