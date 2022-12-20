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"Вечерний Бишкек" поздравляет сотрудников ГКНБ с праздником

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- ВБ
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Сегодня, 20 декабря, сотрудники ГКНБ КР отмечают свой профессиональный праздник. День работника органов национальной безопасности Кыргызстана установлен постановлением правительства в 2007 году. История создания этого подразделения в рамках СССР берет свое начало с 20 декабря 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), а год спустя, 20 декабря 1918 года, была создана Пишпекская уездная следственная комиссия.

После обретения суверенитета на долю Кыргызстана выпало немало испытаний. Страна пережила сложные процессы переходного периода. В этих условиях перед молодой самостоятельной спецслужбой Кыргызстана – Государственным комитетом национальной безопасности были поставлены особые задачи. Это прежде всего - защита национальных интересов страны и обеспечение политической стабильности.

С приходом Камчыбека Ташиева работа ГКНБ смогла выйти на совершенно новый уровень. В частности, он сумел сделать из него мощный государственный орган, который может противостоять современным вызовам по нацбезопасности как внутри страны, так и в регионе. Это и неусыпная борьба с коррупцией, и обеспечение продовольственной безопасности, и переговорные процессы, связанные с приграничными спорами Кыргызстана с соседними странами.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева и сотрудников ведомства с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья и профессиональных успехов!


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URL: https://www.vb.kg/425584
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, праздник, Кыргызстан
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