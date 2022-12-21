Торага ЖК Нурлан Шакиев не удосужился изучить регламент Жогорку Кенеша

Торага Жогорку Кенеша КР Нурлан Шакиев, как и многие депутаты, судя по всему, совершенно не знаком с новым регламентом ЖК, который был принят ими же самими месяц назад - 20 октября 2022 года. Проще говоря, спикер парламента даже не удосужился найти время прочитать документ, регулирующий деятельность депутатов. Хотя для него он должен быть как для офицера военный устав: среди ночи разбудишь - от зубов отскакивать должен.

Вновь напомним, спикер ЖК Нурлан Шакиев недавно не разрешил главе Минприроды КР Динаре Кутмановой делать доклад по экологии на официальном языке.

"Почему не на кыргызском? Кто вам дал разрешение?!" - возмутился торага.

Депутат Эрулан Кокулов на заседании ЖК ему возразил, что, если Шакиев хочет "слушать отчет только на государственном языке, тогда пусть меняет Основной закон".

"Вы (спикер) единолично решили, что госпожа Динара должна выступить на кыргызском языке. У нас в Конституции русский язык указан как официальный. Прошу впредь не принимать решения единолично, а ставить вопрос на голосование", - сказал он.

На что торага ему ответил, что, согласно регламенту Жогорку Кенеша, чиновники должны отчитываться только на кыргызском языке, но, как выясняется в данном случае, Шакиев, как говорится, понес отсебятину.

В парламентском уставе, а точнее в пункте 2 статьи 36 регламента ЖК, черным по белому написано, что "приглашенные лица вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша на официальном языке". 3 пункт же гласит, что "выступления на заседаниях Жогорку Кенеша и его органов обеспечиваются синхронным переводом с государственного на официальный язык и с официального на государственный язык". То есть если кто-то элементарно не владеет официальным языком, то ему не обязательно прикрываться несуществующими указаниями из регламента ЖК, а лучше просто взять наушник с синхронным переводом. Ничего постыдного в этом нет.

Напомним, подобные "языковые" нападки от спикера Шакиева происходят не первый раз. Ранее он также выступал с сомнительными инициативами.