Мирзиеев : Для Ташкента будут приобретены 1000 современных автобусов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту заявил, что в следующем году "ситуация в сфере общественного транспорта изменится кардинально".

"Для города Ташкента будут приобретены дополнительно 1000 современных автобусов, будут запущены 7 станций надземного метро. За счёт этого для более 500 тысяч человек населения и гостей столицы будут созданы дополнительные удобства", - сказал глава государства.

Для повышения качества перевозки пассажиров в регионах будет также налажено движение 1000 автобусов, добавил он. Это позволит упростить передвижение 1 миллиона человек в 300 махаллях со сложной ситуацией в сфере общественного транспорта.

"Даст Бог, до праздника Навруз (21 марта - ред.) мы доставим в республику 2000 автобусов. Мы обязаны это сделать. Люди этого требуют", - заявил Шавкат Мирзиёев.

На днях Шавкат Мирзиёев поручил улучшить работу общественного транспорта столицы, заявив о планах поставить в Ташкент к марту 1000 автобусов. К этой работе привлечены МВД, Национальная гвардия и МЧС.

Источник: gazeta.uz