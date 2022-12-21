Кардиолог: Пока мы должны научиться жить с реальностью смога

"Существует четыре вида смога, два из которых бишкекчан, к счастью, не касаются – это вулканический и ледяной смог. В Бишкеке наблюдаются два вида смога – лондонский, который был открыт первым в мире и получил еще одно название "зимний", так как наблюдается в зимнее время года. Он в основном состоит из окиси и двуокиси серы и связан с выбросом именно продуктов сгорания угля. Второй вид – лос-анджелесский фотосмог, который был обнаружен во времена второй мировой войны и связан с тем, что после фордовской революции было огромное количество автотранспорта, наблюдалось низкое качество бензина", - сказал в интервью vb.kg врач кардиолог-терапевт МЦ "ЮРФА" Вячеслав Дубов.

- Чем грозит смог?

- К диоксиду серы, угарному газу и озону присоединяются еще и микрочастицы PМ 10 и PМ 2,5, состоящие из продуктов сгорания резины, железа и много чего еще. Они проникают в стенку сосудов и наносят огромный урон человеческому организму вплоть до инсульта, коронарных спазмов, нарушения функции почек и других внутренних органов. Все эти факторы являются основным поражающим действием смога, которые бьют по организму, начиная от легкого раздражения горла и признаков кашля вплоть до астмы и сосудистых событий. Самое ужасное, что смог поражает наших детей, является предиктором появления у них хронических заболеваний легких, астмы и отрицательно сказывается на их развитии еще в утробе матери.

А так называемый фотосмог возникает при воздействии солнца, в нем много диоксида серы, ядовитого приземного озона. Фотосмог деструктивно влияет на человека, проходя сложные пути окисления, связываясь с выхлопными газами и образуя разные вещества вплоть до формальдегида. Он может вызвать онкологию и много чего еще. Это очень тревожная ситуация. И пока у цивилизации нет однозначного ответа на эти события и очень мало рекомендаций со стороны терапии, хотя все мы понимаем, что организм надо защищать.

- Каким образом?

- Прочитал на сайте, который определяет актуальный коэффицент смога, что в столице было зафиксировано, например, 310 условных единиц, а вот в Балыкчи – 39, в Таласе - 100 и т.д. То есть смогом в основном поражена столица. Эта ситуация не касается всей территории Кыргызстана. В этом случае, почему бы не отправить наших пожилых горожан, которые и без того страдают респираторными заболеваниями, погостить в края, где смога нет? Почему бы нам не восстановить утраченную систему санаториев, где люди с детьми могли хотя бы на время спастись от опасного для их здоровья городского воздуха?

Для профилактики многие источники рекомендуют носить маски, которые поглощают микрочастицы и другие вредные примеси. В наших условиях, когда смог прогрессирует, маски не помешают.

Чтобы предотвращать последствия смога, нужно меньше гулять и бывать на улице. Если уровень смога превышает допустимые нормы, то лучше воздержаться от активного спорта на открытом воздухе, так как можно нанести огромный вред своему организму.

Дома желательно проводить 3-4 раза в день влажную уборку и держать двери и окна закрытыми. Сейчас появилось много технологий для очистки воздуха - от сложных до простых, есть даже обогреватели со специальными средствами.

Необходимо много пить жидкости, желательно, чтобы она содержала в себе антиоксиданты (вода с лимоном, апельсином или с киви, газированная вода). Это всё для того, чтобы выводить продукты распада вредных элементов из организма.

Пища должна быть легкой и не вызывать дополнительную тяжесть в организме и состоять из антиоксидантов. Надо есть больше капусты, зеленых овощей, красного перца и лука. Об этом вам скажет любой диетолог.

Пожилым людям с сопутствующими респираторными и сердечными заболеваниями, конечно же, нужно соблюдать все рекомендации своего лечащего врача и вносить коррекцию в текущее лечение, особенно это касается тех, кто страдает бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких. У них обязательно должен быть с собой ингалятор, прописанный пульмонологом или терапевтом, и это очень важно, потому что мы еще не знаем всех аспектов данного грозного явления.

Борьба со смогом в мире только начинается, и, конечно, появятся новые рекомендации, терапия от его последствий, а пока мы должны научиться жить с реальностью смога.