Студент-пакистанец обманывал своих соотечественниц

Гражданин Пакистана Хан Ибрахим, студент 3 курса одного из бишкекских вузов, развернул в Кыргызстане настоящий "бизнес": брал у молодых соотечественников деньги, обещая устроить на учебу в престижный университет, и скрывался.

Девушку Г.С. уговорил отдать ему 7 100 долларов за устройство в Ошский медицинский университет. Пакистанке Н.Ф. обещал устроить ее в тот же вуз за те же деньги, но взял частями – сначала тысячу долларов, потом еще 6 100. С гражданки Пакистана Г.Н. предприимчивый Хан Ибрахим взял те же семь с лишним тысяч долларов.

Больше девушки его не видели. Встретились, только когда Ибрахима задержали сотрудники милиции по возбужденному в отношении него уголовному делу о мошенничестве.

За время следствия и суда обвиняемый возместил потерпевшим материальный ущерб и помирился со всеми тремя соотечественницами. В суде все трое отказались от поддержания частно-публичного обвинения, и уголовное дело прекращено за примирением сторон.