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Добросовестность бишкекских пассажиров проверило троллейбусное управление

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Бишкекского троллейбусного управления проверили пенсионные удостоверения у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщает муниципалитет, некоторые пассажиры незаконно пользуются пенсионными удостоверениями своих умерших родственников, школьники используют пенсионные карты своих бабушек и дедушек, а некоторые родители –проездные карты своих детей школьного возраста.

Всего в ходе рейда обнаружено более 10 пассажиров, нарувших правила пользования льготными картами для проезда. Проездные карточки изъяли.

Рейд проходил с 06.00 утра до 20.00 вечера.

Мэрия напоминает, что к нарушителям правил проезда в общественном транспорте будут применяться штрафные меры!


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URL: https://www.vb.kg/425598
Теги:
рейд, штраф, Бишкек, общественный транспорт
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