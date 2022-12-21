Добросовестность бишкекских пассажиров проверило троллейбусное управление

Сотрудники Бишкекского троллейбусного управления проверили пенсионные удостоверения у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщает муниципалитет, некоторые пассажиры незаконно пользуются пенсионными удостоверениями своих умерших родственников, школьники используют пенсионные карты своих бабушек и дедушек, а некоторые родители –проездные карты своих детей школьного возраста.

Всего в ходе рейда обнаружено более 10 пассажиров, нарувших правила пользования льготными картами для проезда. Проездные карточки изъяли.

Рейд проходил с 06.00 утра до 20.00 вечера.

Мэрия напоминает, что к нарушителям правил проезда в общественном транспорте будут применяться штрафные меры!