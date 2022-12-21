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Девушка в драке порезала парня. Он ее простил

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- Ольга Новгородцева
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Приговором Первомайского районного суда города Бишкека от 11 февраля 2022 года 26-летняя бишкекчанка Сезим Д. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорена к пяти годам лишения свободы с применением пробационного надзора.

Бишкекский городской суд этот приговор отменил и прекратил производство по уголовному делу в связи с примирением сторон.

Сезим в ходе ссоры и драки со своим парнем ударила его ножом в область поясницы. Потерпевший был госпитализирован в Национальный хирургический центр.

В момент совершения преступления девушка находилась в легком алкогольном опьянении и тяжелом состоянии аффекта, вызванного агрессивным поведением потерпевшего. Потерпевший Т., как установлено в суде, сам спровоцировал девушку, длительное время оскорбляя ее и унижая ее человеческое достоинство.

Потерпевший осознал свою вину, простил Сезим, помирился с ней и просил суд освободить ее от уголовной ответственности.

Поскольку преступление, совершенное Сезим Д., относится к категории менее тяжких, городской суд учел отказ потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и прекратил уголовное преследование подсудимой, освободив ее из-под домашнего ареста.


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URL: https://www.vb.kg/425600
Теги:
Первомайский район, поножовщина, суд, Бишкек
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