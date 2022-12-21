20 фазанов выпустили в дикую природу возле реки Чон-Чычкан

Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с разработчиками одного из золоторудных месторождений выпустили 20 фазанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Фазаны разновидности семиреченских, которые были привезены из Манасского района Таласской области, были выпушены в лесу возле реки Чон-Чычкан.

В процедуре запуска фазанов в дикую природу принимали участие глава Организации охотников и рыболовов В. Мазер, представители Таласского управления Минприроды А. Кутманов и Д. Давлетказиев, а также сотрудники золоторудного месторождения".