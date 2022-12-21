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В Бишкеке почтили память именитого венгерского поэта

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- Назгуль Абдыразакова
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20 декабря в честь 200-летия со дня рождения великого венгерского поэта Шандора Петёфи посольство Венгрии в Бишкеке совместно с Домом-музеем Алыкула Осмонова провело мероприятие, посвященное чтению стихов поэтов-патриотов Шандора Петёфи и Алыкула Осмонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Дороги Шандор, хранитель дома-музея Алыкула Осмонова Казыбаев Памирбек и общественный деятель Айматова Роза Торокуловна.

На мероприятии прозвучали избранные произведения двух поэтов в исполнении учащихся Международного университета Кыргызстана, Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева, школы № 69, представители и студенты Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой.


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URL: https://www.vb.kg/425602
Теги:
посольство, Венгрия, поэт, Бишкек, Кыргызстан
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