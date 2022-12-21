В Узбекистане установят 2,5 тысяч электрозаправок

В Узбекистане к 2025 году число зарядных станций для электромобилей должно вырасти как минимум до 2500 единиц. Это предусмотрено постановлением президента о расширении инфраструктуры использования электротранспорта, передает "Фергана".

Местным властям поручено в 2023 году выставить на аукцион 1400 участков для установки зарядных станций. Компания "Региональные электрические сети" должна установить вдоль автодорог не менее 500 станций.

Предпринимателям разрешено с 1 января 2023 года продавать электроэнергию через свои зарядные станции. При этом стоимость услуги они будут определять самостоятельно, независимо от утвержденных в стране тарифов на электроэнергию.

На три года предприниматели освобождаются от уплаты земельного налога на участки под зарядными станциями и парковки, а также от налога на имущество, под которым подразумеваются электрозаправки. Оборудование для последних освобождается от таможенных пошлин.

С 1 января 2024 года все возводимые торговые и бизнес-центры, места развлечений и отдыха, автозаправочные станции, отели и объекты инфраструктуры вдоль автомобильных дорог международного и государственного значения должны быть в обязательном порядке оборудованы зарядными станциями.

Другим постановлением – "О мерах по государственной поддержке организации производства электромобилей" – предусмотрено обеспечение электротранспортом органов госуправления и государственной власти на местах.

Всего планируется закупить для министерств, ведомств, госкомитетов, хокимиятов и предприятий с госдолей не менее 50% в уставном капитале 3863 электромобиля.

Больше всего машин получат МВД (1154), Министерство водного хозяйства (395), "Узавтосаноат" (270) и Министерство народного образования (260).

До 1 января 2030 выпущенные в Узбекистане электромобили и гибридные автомобили освобождаются от утилизационного сбора, ввозимые комплектующие (машинокомплекты) и запчасти к ним, а также материалы и оборудование – от таможенных пошлин.

Производители смогут в течение двух лет с начала реализации проекта по выпуску электромобилей ввозить машинокомплекты для крупноузловой сборки (CKD) или готовые авто (CBU) без уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Число ввезенных ими электромобилей может составлять 50% от организуемой мощности, но не более 10 тысяч в год.

До 1 января 2030 года юридические и физические лица, оказывающие услуги перевозки пассажиров на электромобилях и гибридах, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение лицензии.

Покупатели электромобилей и гибридов местной сборки смогут рассчитывать на компенсацию части процентной ставки, превышающей основную ставку ЦБ, но не более 10 процентных пунктов по автокредитам, не превышающим 1 200 БРВ (базовая расчетная величина, сейчас составляет 300 тысяч сумов, эквивалент $27) – то есть 360 млн сумов ($32 142).

Постановлением утверждена "дорожная карта" по организации производства в Узбекистане электромобилей и гибридных автомобилей промышленным методом и популяризации их использования.

Таким образом власти Узбекистана намерены ускорить переход к "зеленой экономике", уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и популяризовать электромобили среди населения.

По данным Госкомстата, за 11 месяцев текущего года узбекистанцы приобрели 1912 электромобилей на общую сумму $61,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт вырос на 1223 единицы. Большая часть (1675) ввезена из Китая.

Источник: ASIA-Plus