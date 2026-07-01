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Аргентинский футболист потерял семью в результате землетрясений в Венесуэле

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- Самуэль Деди Ирие
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Аргентинский футболист Лукас Трехо пережил личную трагедию после разрушительных землетрясений в Венесуэле. Спустя несколько дней поисков спасатели обнаружили под завалами дома тела его жены и двоих детей.

38-летний защитник находился на тренировочном сборе своей команды в Каракасе, когда 24 июня страну потрясли мощные землетрясения. Узнав о случившемся, Трехо немедленно отправился в город Плайя-Гранде (штат Ла-Гуайра), где находился его дом, однако здание оказалось полностью разрушено.

В течение нескольких дней футболист вместе с родственниками, друзьями, одноклубниками и спасателями принимал участие в поисковой операции, надеясь найти своих близких живыми. Однако позже спасательные службы подтвердили гибель его супруги Янины Маранельи и двоих детей.

Клуб, за который выступает Трехо, выразил глубокие соболезнования игроку и его семье. Слова поддержки также поступили от представителей футбольного сообщества Аргентины и Венесуэлы.

Разрушительные землетрясения, произошедшие в Венесуэле 24 июня, привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/459732
Теги:
землетрясение, футбол, Венесуэла
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