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Максат Асаналиев назначен и. о. председателя ГКНБ

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- Алина Мамаева
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В высших эшелонах силовых структур Кыргызстана произошла крупная ротация кадров. Указами главы государства кардинально изменен руководящий состав Государственного комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры.

Прежний руководитель отечественной спецслужбы Жумгалбек Шабданбеков покинул свой пост. Сообщается, что чиновник освобожден от занимаемой должности председателя ГКНБ в связи с переводом на другую работу. Освободившееся кресло главы госкомитета в статусе исполняющего обязанности занял бывший генпрокурор Максат Асаналиев. Президент уже направил его кандидатуру в Жогорку Кенеш для прохождения процедуры согласования, после чего Асаналиев сможет официально и без приставки и.о. возглавить ведомство.

Переход Максата Асаналиева в ГКНБ повлек за собой изменения и в надзорном органе, который он возглавлял до сегодняшнего дня. Временное исполнение обязанностей генерального прокурора Кыргызстана было официально возложено на первого заместителя главы ведомства Малика Бектурганова.


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URL: https://www.vb.kg/459752
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, назначение, Кыргызстан
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