Способы борьбы с контрабандой табачных изделий обсудили в Бишкеке

Проблемы незаконного ввоза табачных изделий на территорию Кыргызской Республики обсуждали сегодня на круглом столе в Бишкеке, который был организован Ассоциацией рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР.

Представители Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана, администрации президента, депутаты Жогорку Кенеша, предприниматели собрались, чтобы не просто обсудить данный вопрос, но и попытаться найти новые способы борьбы с контрабандой, которые затем можно будет применить на практике.

"Данная тема очень актуальна для нашей республики. В 2021-2022 годах мы часто слышим, что налоговики и правоохранители изымают огромные партии табачных изделий без акцизов. Это радует, но... этого все равно не достаточно. Если сейчас поехать на Ошский рынок, то можно очень легко купить табачные изделия либо вовсе без акцизов, либо с акцизными марками других государств. По сравнению с другими странами ЕАЭС у нас в республике самые низкие налоговые ставки. Просто уровень жизни в Кыргызстане не такой высокий, как в других государствах. Тем не менее, не нужно забывать, что значительная часть бюджета пополняется именно за счет налогов на табачные изделия", - сказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Народоизбранник попросил, чтобы после обсуждения злободневной темы, он смог ознакомиться со всеми материалами и презентациями круглого стола. Депутат намерен и дальше работать над этим вопросом.

Собравшимся были представлены несколько интересных презентаций. Так, эксперт из Казахстана Камила Айткулова познакомила с "Рынком нелегальной табачной продукции в Кыргызской Республике" и "Схемами распространения контрабанды табачных изделий в КР".

Согласно исследованию, проведенному независимой компанией IPSOS S.A., в 1 квартале 2022 года, общая доля нелегального рынка сигарет в Кыргызстане увеличилась до 9,5 процента по сравнению с 1 кварталом 2021 года. Территориально наибольшая доля незаконного оборота наблюдается в Нарынской области, в Таласе и Чуйской области. Основными нелегальными брендами являются Fine KZ – 13,2 процента (Азербайджан), Fast R Evolution KS DFI – 10,3 процента (Сербия) и Keno Club KS – 9,8 процента (Азербайджан). Средняя цена за легальную пачку сигарет (с уплатой налогов) – 100 сомов, а вот за нелегальную пачку сигарет (без уплаты налогов) - 50 сомов. Естественно, что курящие люди зачастую выбирают тот продукт, который значительно дешевле. Мало кто задумывается о том, что контрафакт еще и очень опасен для здоровья. В таких сигаретах может присутствовать большое количество свинца, кадмия и других вредных веществ.

Каким образом проводится исследование количества контрабандной продукции? Исследования проводятся регулярно. Собираются пустые пачки от сигарет и определяется количество произведенных и проданных незаконно. В настоящее время, можно сказать, что каждая десятая сигарета в Кыргызстане - нелегальная.

Собравшимся также были представлены презентации под названием "Ущерб государственному бюджету от контрабанды табачных изделий" и "Обязательная маркировка сигарет для канала Duty Free".

Легальный рынок сигарет в 2017-2022 годах снизился на 49 процентов. Если не предпринимать никаких мер, то с учетом тренда, к 2025 году это будут уже 67 процентов. Соответственно уменьшатся и поступления в бюджет.

В ходе встречи участники круглого стола вносили свои предложения относительно того, как исправить сложившуюся ситуацию. Собравшиеся предлагали создать некую межведомственную группу по выявлению контрабанды. Также нужна площадка, чтобы периодически собираться и обсуждать проблему. Подключить к работе Министерство экономики, депутатов.

Если поднять налоги, поднимутся и цены на сигареты. Такой товар будет не по карману потребителю, и спрос на контрафакт будет только расти. Всевозможные ограничительные меры также только способствуют распространению контрабанды. В КР есть и еще одна проблема - сигареты продаются поштучно, и их зачастую покупает молодежь.

Полностью искоренить проблему контрабанды нереально, но бороться с ней нужно и возможные варианты этой борьбы можно найти. К такому выводу пришли участники круглого стола.