Погода
$ 85.61 - 86.61
€ 90.82 - 91.82

Мужчина приезжал из Токмока в Бишкек, чтобы воровать

207  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин К.В. 26 апреля 2022 года приехал из Токмока в Бишкек: ему позвонил доктор, лечащий его маму, и сообщил, что срочно нужны лекарства.

Список лекарств К. получил в больнице. Денег на их покупку у него не было, были деньги только на водку. Купил и распил бутылку. Жить стало веселее. Рядом с продуктовым магазином увидел магазин одежды. Заглянул в окно – внутри никого не было видно. Решил зайти.

Около кассы увидел "бесхозную" женскую сумочку, которую К. прихватил и вышел на улицу. В сумке оказались 5 тысяч сомов, которых хватило на лекарства для мамы.

26 августа 2022 года К. опять приехал в г.Бишкек. На сей раз – в Республиканский центр психиатрии и наркологии, чтобы получить свое лекарство (метадон). Получил и совсем уже собирался возвращаться в Токмок, как вдруг увидел еще один магазин. Зашел, подошел к кассе. Обратился к кассиру – есть ли в продаже чай? Пока девушка доставала пачку чая, а потом по просьбе К. мороженое из холодильника, К. стащил оставшийся без присмотра девушкин телефон.

По пути на автовокзал заехал на Ошский рынок, где продал телефон за 3 тысячи сомов.

Как следует из материалов уголовного дела, К.В. ранее, начиная с 1997 года, неоднократно был судим за совершения преступлений против собственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако горбатого, как видно, могила исправит.

Токмокский городской суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 200 расчетных показателей и возмещению материального вреда потерпевшим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425609
Теги:
кража, суд, Токмак, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  