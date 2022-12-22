Мужчина приезжал из Токмока в Бишкек, чтобы воровать

Гражданин К.В. 26 апреля 2022 года приехал из Токмока в Бишкек: ему позвонил доктор, лечащий его маму, и сообщил, что срочно нужны лекарства.

Список лекарств К. получил в больнице. Денег на их покупку у него не было, были деньги только на водку. Купил и распил бутылку. Жить стало веселее. Рядом с продуктовым магазином увидел магазин одежды. Заглянул в окно – внутри никого не было видно. Решил зайти.

Около кассы увидел "бесхозную" женскую сумочку, которую К. прихватил и вышел на улицу. В сумке оказались 5 тысяч сомов, которых хватило на лекарства для мамы.

26 августа 2022 года К. опять приехал в г.Бишкек. На сей раз – в Республиканский центр психиатрии и наркологии, чтобы получить свое лекарство (метадон). Получил и совсем уже собирался возвращаться в Токмок, как вдруг увидел еще один магазин. Зашел, подошел к кассе. Обратился к кассиру – есть ли в продаже чай? Пока девушка доставала пачку чая, а потом по просьбе К. мороженое из холодильника, К. стащил оставшийся без присмотра девушкин телефон.

По пути на автовокзал заехал на Ошский рынок, где продал телефон за 3 тысячи сомов.

Как следует из материалов уголовного дела, К.В. ранее, начиная с 1997 года, неоднократно был судим за совершения преступлений против собственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако горбатого, как видно, могила исправит.

Токмокский городской суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 200 расчетных показателей и возмещению материального вреда потерпевшим.