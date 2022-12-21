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В Караколе квартирные воры возместили потерпевшим ущерб

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками уголовного розыска ОВД города Каракола выявлено и возбуждено восемь фактов о квартирных кражах, зарегистрированных в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"Шесть из указанных восьми фактов кражи были совершены 30-летним уроженцем города Каракол М.О., который был задержан на территории Тюпского района. Также задержаны и переданы следственной службе ОВД города Каракола ранее привлеченный к уголовной ответственности за аналогичное преступление уроженец города Каракола А.Р. и 18-летний житель этого же города М.К.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 205 ("Кража") УК КР.

Подозреваемые тайно проникали в собственность граждан, находящуюся в городе Караколе, и похищали продукты питания, деньги, бытовую технику, мобильные телефоны и домашний скот.

В ходе предварительного допроса подозреваемые полностью признали свою вину и возместили потерпевшим нанесенный материальный ущерб.

Всего в результате совершенных краж потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 237 000 (двести тридцать семь тысяч) сомов".


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URL: https://www.vb.kg/425612
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, кража, возмещение ущерба, УВД
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