В Караколе квартирные воры возместили потерпевшим ущерб

Сотрудниками уголовного розыска ОВД города Каракола выявлено и возбуждено восемь фактов о квартирных кражах, зарегистрированных в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"Шесть из указанных восьми фактов кражи были совершены 30-летним уроженцем города Каракол М.О., который был задержан на территории Тюпского района. Также задержаны и переданы следственной службе ОВД города Каракола ранее привлеченный к уголовной ответственности за аналогичное преступление уроженец города Каракола А.Р. и 18-летний житель этого же города М.К.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 205 ("Кража") УК КР.

Подозреваемые тайно проникали в собственность граждан, находящуюся в городе Караколе, и похищали продукты питания, деньги, бытовую технику, мобильные телефоны и домашний скот.

В ходе предварительного допроса подозреваемые полностью признали свою вину и возместили потерпевшим нанесенный материальный ущерб.

Всего в результате совершенных краж потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 237 000 (двести тридцать семь тысяч) сомов".