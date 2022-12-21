Погода
$ 85.73 - 86.62
€ 90.82 - 91.82

В Караколе пройдут республиканские игры по зимним видам спорта "Я-чемпион"

140  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Караколе с 26 по 28 декабря пройдут республиканские игры по зимним видам спорта "Я - чемпион" среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ КР, посвященные Году защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: горнолыжный спорт слалом, хоккей, лыжные гонки.

Команды и спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, также денежными призами. Призовой фонд составляет 1 050 000 сомов.

Организаторами игр являются Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с органами местного самоуправления и федераций по видам спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425613
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  