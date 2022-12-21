В Караколе пройдут республиканские игры по зимним видам спорта "Я-чемпион"

В Караколе с 26 по 28 декабря пройдут республиканские игры по зимним видам спорта "Я - чемпион" среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ КР, посвященные Году защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: горнолыжный спорт слалом, хоккей, лыжные гонки.

Команды и спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, также денежными призами. Призовой фонд составляет 1 050 000 сомов.

Организаторами игр являются Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с органами местного самоуправления и федераций по видам спорта.