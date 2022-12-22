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Как проверить качество масла

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Интернет пестрит советами опытных водителей. Конкретно к этому прислушиваются те, кто желает сэкономить на моторном масле, но не в ущерб двигателю.

Многие слышали про этот любительский способ проверки качества масла в двигателе. К такой проверке часто обращаются те, кто не меняет масло через положенный производителем срок или при определенном пробеге.

В чем суть? Предлагается дать мотору поработать 5–10 минут, выключить зажигание, открыть капот и капнуть пару капель масла с щупа на лист бумаги. Если пятно однородное, светлое с ровными краями, воды нет - масло хорошее. Если центр темный - масло слишком грязное, его пора менять.

Этот способ известен давно. Но на современных маслах он может дать ответ только на один вопрос: масло черное или нет. При этом нужно помнить, что современные масла с хорошими моющими свойствами темнеют быстро, и это говорит об их эффективной работе. И особенно быстро, считай с первой минуты, масло становится черным в дизельном двигателе.

Попытки оценить степень износа двигателя по металлическим блесткам в масле, на мой взгляд, обречены на провал. Ведь металлические частицы, имеющие намного большую плотность, чем масло, быстро "утонут" и не попадут на масляный щуп. То же самое произойдет и с водой, плотность которой тоже выше, чем у масла. Оценить качество масла можно, только если сольете его через отверстие в поддоне. Тогда и металлические частицы, и вода будут видны. Но масло–то уже слито! Придется все равно заливать свежее.

Вместо всего этого шаманства я советую просто регулярно менять моторное масло - и чаще, чем рекомендует производитель. То есть через 7500 км. При этом заливать масла известных производителей. Опасаетесь подделок - приобретайте масло на фирменных заправках или у официальных дистрибьюторов: их список всегда есть на сайте производителя масла.


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URL: https://www.vb.kg/425617
Теги:
автомобили
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