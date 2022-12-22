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Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов встретился с Касым-Жомартом Токаевым

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- Анастасия Карелина
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Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов принял участие в приеме президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках его визита в Республику Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во встрече также приняли участие бывший президент Турецкой Республики Абдулла Гюль, бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр.

Госсекретарь Кыргызской Республики поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Республики Казахстан и приветствовал проводимые в Казахстане реформы

Лидер Казахстана выразил благодарность гостям за участие в Первом Центрально-Азиатском медиа форуме, прошедшем 20–21 декабря в городе Астана.

Он подчеркнул, что всестороннее сотрудничество и культурная деятельность будут способствовать укреплению дружбы и согласия между странами.

Кроме того, в ходе встречи президент Казахстана и государственный секретарь Кыргызской Республики обменялись мнениями о дружбе и культуре двух народов и взаимных братских отношениях.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о награждении Государственного секретаря Кыргызской Республики Суйунбека Касмамбетова орденом Дружбы II степени.


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URL: https://www.vb.kg/425623
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Суйунбек Касмамбетов
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