В Бишкеке подвели спортивные итоги года

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась торжественная церемония награждения людей, отличившихся в уходящем году своими спортивными достижениями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Поздравил представителей спортивного сообщества мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров. Спортсменам вручены почетные грамоты и благодарственные письма мэрии столицы за плодотворную деятельность, направленную на пропаганду и развитие спорта в городе Бишкеке среди горожан всех возрастных категорий.
В номинации "Лучший спортсмен года" победили:
1. Жумашбек уулу Тайырбек – вольная борьба
2. Нурланбеков Адильхан – греко-римская борьба
3. Нурдин кызы Бермет – женская борьба
4. Нуртаева Нурзат – женская борьба
5. Раймалы уулу Нурмамбет – греко-римская борьба
6. Ахмедов Иса – джиу-джитсу
7. Асылбек уулу Акжол – бокс
8. Курманбекова Бактыгул – бокс
9. Алмазжан уулу Тегин – дзюдо
10. Бадыкеева Асема – художественная гимнастика
11. Бараканов Саяк – самбо
12. Медет кызы Мираида – самбо
13. Эркинбеков Атай – современное пятиборье
14. Кенешова Акак – фехтование
15. Акунова Бекзада – шотокан каратэ
16. Калил кызы Айнуска – легкая атлетика
17. Сыргабай уулу Нурболот – греко-римская борьба
18. Дуйшонкулова Аяна – женская борьба
19. Калбаев Кутман – греко-римская борьба
20. Турдубеков Элбий – вольная борьба
21. Мавлонов Азамат – тхэквандо
22. Исаков Алмазбек – вольная борьба
23. Марсбекова Бермет – тхэквандо
24. Жумакадыров Смадияр – греко-римская борьба
25. Марков Миляс – греко-римская борьба
26. Каналбек уулу Азизбек – пара-пауэрлифтинг
27. Токтосун уулу Бекболсун – пара-армрестлинг
28. Камчыбек уулу Эрлан - пара-армрестлинг
29. Замирбек уулу Азизбек - пара-пауэрлифтинг
30. Абдувалиев Жалалдин – триатлон
31. Советбекова Нурай – шахматы
32. Атайбек уулу Келдибек – мас–рестлинг
33. Майлыбашева Назия – мас-рестлинг
34. Айданбек уулу Нурбек – баскетбол
35. Кулик Ксения – баскетбол
36. Джанат уулу Самат – футбол
37. Нурлан кызы Айдай – футбол
38. Толоров Атабек – волейбол
39. Асамбекова Айтурган – волейбол
40. Кубатбек уулу Абдырасул – футзал
41. Кистанов Кирилл – теннис
В номинации "Лучший тренер 2022" отмечены:
1. Шабданов Мирбек – СДЮСШОР спортивных игр (футбол).
2. Муртазалиев Абдурахманхаджи – СДЮСШОР по спортивным единоборствам (джиу-джитсу).
3. Алчинов Олег – СДЮСШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта ( пара-армрестлинг).
4. Альжанов Мирлан – СДЮСШОР Ленинского района (греко-римская борьба).
5. Жумабай уулу Даанышман – СДЮСШОР по плаванию, современному пятиборью, фехтованию и триатлону "Дельфин" ( фехтование).
6. Борисова Татьяна – СДЮСШОР Первомайского района им.С.Джуманазарова (легкая атлетика).
7. Махмудов Хаким – СДЮСШОР Свердловского района им.Р.Санатбаева (греко-римская борьба).
8. Дуйшебаев Кумушбек – СДЮСШОР по бильярдному и велосипедному спорту (бильярдный спорт).
9. Курманалиев Эрмек – Федерация мас-рестлинга (мас-рестлинг)
10. Молдодосов Омуржан – СДЮСШОР по тяжелой атлетике (тяжелая атлетика).
11. Кузьмин Роман – СДЮСШОР Октябрьского района (дзюдо).
12. Кожобеков Нурбек – СДЮСШОР по национальным и настольным видам спорта (борьба на поясах).
Лучшими ветеранами спорта 2022 стали:
1. Азимов Акбаржан – СДЮШОР спортивных игр.
2. Митрофанов Павел – СДЮСШОР спортивных игр.
3. Крайников Сергей - – СДЮСШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта.
4. Кадыркулов Бообек.
5. Рыскулов Эгенберген.
В номинации "Лучшая федерация 2022" отмечены:
1. Федерация по паралимпийским видам спорта.
2. Организация спортивного движения глухих.
3. Федерация спортивной борьбы.
4. Федерация дзюдо.
5. Федерация тяжелой атлетики.
6. Федерация триатлона.
7. Федерация борьбы на поясах "Алыш".
В номинации "Лучший представитель СМИ":
1. Тахир Гафуров – независимый журналист
2. Арапов Шайыр – КТРК спорт
В номинация "Лучший инструктор 2022":
1. Чалбай уулу Олжобек – Ленинский район
2. Стамалиев Мукат – Первомайский район
3. Мурзалиев Нурбай – Свердловский район
4. Алиев Аман – Октябрьский район
В номинации "Лучший учитель физкультуры":
1. Жакыпбеков Эльдияр – Ленинский район
2. Абдуталипов Айбек – первомайский район
3. Денисова Любовь – Свердловский район
4. Алиев Аман – Октябрьский район
Номинанты на "Лучшее местное территориальное управление" награждены сертификатами на сумму 20 000 сомов на приобретение спортивного инвентаря:
1. МТУ № 4 – Ленинский район ( руководитель Раимбеков Алмазбек)
2. МТУ № 16 – Первомайский район (руководитель Умкуев Эмилбек)
3. МТУ № 17 – Свердловский район (руководитель Мамбетова Анара)
4. МТУ № 6 – Октябрьский район (руководитель Жапаркулов Руслан)
Номинанты "Лучшая образовательная организация 2022" награждены сертификатом на 20 000 сом на приобретение спортивного инвентаря:
1. СОШ им.Ж.Сыдыкова № 84 – Ленинский район (директор Рысбекова Дилбара)
2. СОШ № 81 – Первомайский район ( директор Атыкулова Эльзат)
3. СОШ № 16 – Свердловский район (директор Царенко Светлана)
4. Учебно-воспитательный комплекс № 62 – Октябрьский район (директор Актайлакова Гульнара)
В номинации "Лучший представитель молодежи 2022" отмечены:
1. Абдылдаев Атай – председатель студенческого совета БГУ
2. Бейшембаева Жамиля – БГУ им.Карасаева факультет журналисттики и информационных систем
3. Жумагулов Адилет – руководитель класса, учитель информатики в СОШ № 66
4. Кудайбергенов Арсен – член Консультативного совета по делам молодежи, волонтер
5. Мудинов Айтемир - председатель Консультативного совета по делам молодежи, предприниматель
6. Таджибаева Нургиза – заместитель председателя Консультативного совета по делам молодежи
7. Акинова Бактыгуль – студентка КТУ Манас, член Консультативного совета по делам молодежи, волонтер.
Мэрия столицы поздравляет номинантов с заслуженными наградами и желает дальнейших успехов.