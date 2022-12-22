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В Бишкеке подвели спортивные итоги года

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялась торжественная церемония награждения людей, отличившихся в уходящем году своими спортивными достижениями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Поздравил представителей спортивного сообщества мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров. Спортсменам вручены почетные грамоты и благодарственные письма мэрии столицы за плодотворную деятельность, направленную на пропаганду и развитие спорта в городе Бишкеке среди горожан всех возрастных категорий.

В номинации "Лучший спортсмен года" победили:

1. Жумашбек уулу Тайырбек – вольная борьба

2. Нурланбеков Адильхан – греко-римская борьба

3. Нурдин кызы Бермет – женская борьба

4. Нуртаева Нурзат – женская борьба

5. Раймалы уулу Нурмамбет – греко-римская борьба

6. Ахмедов Иса – джиу-джитсу

7. Асылбек уулу Акжол – бокс

8. Курманбекова Бактыгул – бокс

9. Алмазжан уулу Тегин – дзюдо

10. Бадыкеева Асема – художественная гимнастика

11. Бараканов Саяк – самбо

12. Медет кызы Мираида – самбо

13. Эркинбеков Атай – современное пятиборье

14. Кенешова Акак – фехтование

15. Акунова Бекзада – шотокан каратэ

16. Калил кызы Айнуска – легкая атлетика

17. Сыргабай уулу Нурболот – греко-римская борьба

18. Дуйшонкулова Аяна – женская борьба

19. Калбаев Кутман – греко-римская борьба

20. Турдубеков Элбий – вольная борьба

21. Мавлонов Азамат – тхэквандо

22. Исаков Алмазбек – вольная борьба

23. Марсбекова Бермет – тхэквандо

24. Жумакадыров Смадияр – греко-римская борьба

25. Марков Миляс – греко-римская борьба

26. Каналбек уулу Азизбек – пара-пауэрлифтинг

27. Токтосун уулу Бекболсун – пара-армрестлинг

28. Камчыбек уулу Эрлан - пара-армрестлинг

29. Замирбек уулу Азизбек - пара-пауэрлифтинг

30. Абдувалиев Жалалдин – триатлон

31. Советбекова Нурай – шахматы

32. Атайбек уулу Келдибек – мас–рестлинг

33. Майлыбашева Назия – мас-рестлинг

34. Айданбек уулу Нурбек – баскетбол

35. Кулик Ксения – баскетбол

36. Джанат уулу Самат – футбол

37. Нурлан кызы Айдай – футбол

38. Толоров Атабек – волейбол

39. Асамбекова Айтурган – волейбол

40. Кубатбек уулу Абдырасул – футзал

41. Кистанов Кирилл – теннис

В номинации "Лучший тренер 2022" отмечены:

1. Шабданов Мирбек – СДЮСШОР спортивных игр (футбол).

2. Муртазалиев Абдурахманхаджи – СДЮСШОР по спортивным единоборствам (джиу-джитсу).

3. Алчинов Олег – СДЮСШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта ( пара-армрестлинг).

4. Альжанов Мирлан – СДЮСШОР Ленинского района (греко-римская борьба).

5. Жумабай уулу Даанышман – СДЮСШОР по плаванию, современному пятиборью, фехтованию и триатлону "Дельфин" ( фехтование).

6. Борисова Татьяна – СДЮСШОР Первомайского района им.С.Джуманазарова (легкая атлетика).

7. Махмудов Хаким – СДЮСШОР Свердловского района им.Р.Санатбаева (греко-римская борьба).

8. Дуйшебаев Кумушбек – СДЮСШОР по бильярдному и велосипедному спорту (бильярдный спорт).

9. Курманалиев Эрмек – Федерация мас-рестлинга (мас-рестлинг)

10. Молдодосов Омуржан – СДЮСШОР по тяжелой атлетике (тяжелая атлетика).

11. Кузьмин Роман – СДЮСШОР Октябрьского района (дзюдо).

12. Кожобеков Нурбек – СДЮСШОР по национальным и настольным видам спорта (борьба на поясах).

Лучшими ветеранами спорта 2022 стали:

1. Азимов Акбаржан – СДЮШОР спортивных игр.

2. Митрофанов Павел – СДЮСШОР спортивных игр.

3. Крайников Сергей - – СДЮСШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта.

4. Кадыркулов Бообек.

5. Рыскулов Эгенберген.

В номинации "Лучшая федерация 2022" отмечены:

1. Федерация по паралимпийским видам спорта.

2. Организация спортивного движения глухих.

3. Федерация спортивной борьбы.

4. Федерация дзюдо.

5. Федерация тяжелой атлетики.

6. Федерация триатлона.

7. Федерация борьбы на поясах "Алыш".

В номинации "Лучший представитель СМИ":

1. Тахир Гафуров – независимый журналист

2. Арапов Шайыр – КТРК спорт

В номинация "Лучший инструктор 2022":

1. Чалбай уулу Олжобек – Ленинский район

2. Стамалиев Мукат – Первомайский район

3. Мурзалиев Нурбай – Свердловский район

4. Алиев Аман – Октябрьский район

В номинации "Лучший учитель физкультуры":

1. Жакыпбеков Эльдияр – Ленинский район

2. Абдуталипов Айбек – первомайский район

3. Денисова Любовь – Свердловский район

4. Алиев Аман – Октябрьский район

Номинанты на "Лучшее местное территориальное управление" награждены сертификатами на сумму 20 000 сомов на приобретение спортивного инвентаря:

1. МТУ № 4 – Ленинский район ( руководитель Раимбеков Алмазбек)

2. МТУ № 16 – Первомайский район (руководитель Умкуев Эмилбек)

3. МТУ № 17 – Свердловский район (руководитель Мамбетова Анара)

4. МТУ № 6 – Октябрьский район (руководитель Жапаркулов Руслан)

Номинанты "Лучшая образовательная организация 2022" награждены сертификатом на 20 000 сом на приобретение спортивного инвентаря:

1. СОШ им.Ж.Сыдыкова № 84 – Ленинский район (директор Рысбекова Дилбара)

2. СОШ № 81 – Первомайский район ( директор Атыкулова Эльзат)

3. СОШ № 16 – Свердловский район (директор Царенко Светлана)

4. Учебно-воспитательный комплекс № 62 – Октябрьский район (директор Актайлакова Гульнара)

В номинации "Лучший представитель молодежи 2022" отмечены:

1. Абдылдаев Атай – председатель студенческого совета БГУ

2. Бейшембаева Жамиля – БГУ им.Карасаева факультет журналисттики и информационных систем

3. Жумагулов Адилет – руководитель класса, учитель информатики в СОШ № 66

4. Кудайбергенов Арсен – член Консультативного совета по делам молодежи, волонтер

5. Мудинов Айтемир - председатель Консультативного совета по делам молодежи, предприниматель

6. Таджибаева Нургиза – заместитель председателя Консультативного совета по делам молодежи

7. Акинова Бактыгуль – студентка КТУ Манас, член Консультативного совета по делам молодежи, волонтер.

Мэрия столицы поздравляет номинантов с заслуженными наградами и желает дальнейших успехов.


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URL: https://www.vb.kg/425624
Теги:
награда, спорт, Бишкек, мэр, денежное вознаграждение
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