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В Астане прошел первый Центральноазиатский медиафорум

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- Назгуль Абдыразакова
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В Астане прошел первый Центральноазиатский медиафорум. Об этом сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

По ее данным, данное мероприятие организовано по инициативе президента Казахстана Касыма–Жомарта Токаева.

В форуме приняли участие представители органов государственной власти, экс-президенты, руководители международных организаций, общественные деятели, представители СМИ, деятели литературы и культуры. С важным докладом на форуме выступил государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов и др.

В качестве почетных гостей на форум были приглашены бывший президент Турции Абдула Гюль, экс-президент Монголии Намбарн Энхбаяр и др.

Известный певец Димаш Кудайбергенов выступил с новой песней The story of one sky.


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URL: https://www.vb.kg/425625
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Организация тюркских государств, Суйунбек Касмамбетов
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