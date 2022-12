В Астане прошел первый Центральноазиатский медиафорум. Об этом сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

По ее данным, данное мероприятие организовано по инициативе президента Казахстана Касыма–Жомарта Токаева.

В форуме приняли участие представители органов государственной власти, экс-президенты, руководители международных организаций, общественные деятели, представители СМИ, деятели литературы и культуры. С важным докладом на форуме выступил государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов и др.

В качестве почетных гостей на форум были приглашены бывший президент Турции Абдула Гюль, экс-президент Монголии Намбарн Энхбаяр и др.

Известный певец Димаш Кудайбергенов выступил с новой песней The story of one sky.