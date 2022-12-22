Задержаны члены транснациональной ОПНГ

Задержаны члены транснациональной организованной преступной наркогруппировки. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

В СБНОН МВД поступила оперативная информация о транснациональной организованной преступной наркогруппировке (ОПНГ), которая длительное время занимается поставками и сбытом особо крупных партий наркотических средств афганского происхождения. Они переправляются транзитом через страны Центральной Азии в Россию, страны Прибалтики, и далее в Европу. Наркотики транспортируются путем сокрытия их в тайниках, находящихся в грузовых фурах, в товарах народного потребления, в строительной или сельхозпродукции.

Транснациональная наркогруппировка состоит из граждан стран Центральной Азии, России и Европы, имеет разветвленную структуру с признаками распределения ролей и конспирации.

По данному факту СС СБНОН МВД было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудниками ОВД РФ был задержан активный член данной наркогруппировки гражданин Российской Федерации М.С. 1988 года рождения. В ходе обыска, проведенного в арендованном М.С. складе, расположенном в Новосибирске, были обнаружены и изъяты спрятанные в фасадной плитке "травертин" 68 кг. наркотического средства "афганский чарс" и 4 кг. героина в упаковке.

В ходе следствия установлено, что задержанный М.С. организовал перевозку наркотиков при помощи двух подельников в Бишкеке.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 28 ноября 2022 года сотрудники УОВД СБНОН МВД КР установили двух подельников по имени Жавлон и Айдар.

Примерно в 17 часов на пересечении улиц Молодая Гвардия и Льва Толстого был задержан гражданин РФ К.Ж. 1997 года рождения уроженец Баткенской области (город Исфана), проживающий в Бишкеке. Далее в 19 часов на пересечении улиц Панфилова и Скрябина был задержан второй подельник - гражданин КР А.А. 1997 года рождения, проживающий в Бишкеке. Они помогали задержанному гражданину РФ М.С. в организации контрабандной поставки особо крупной партии наркотических средств в Российскую Федерацию.

В настоящее время установлена причастность к данным наркопреступлениям еще двух лиц: организатора данной наркогруппы Р.Р., 1976 года рождения уроженца Исфаны, гражданина К.З 1987 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию данных лиц.

Кроме того, в ходе расследования найден гараж, в котором К.Ж., А.А., К.З. и Р.Р. вместе с неустановленными лицами делали тайники с наркотиками для отправки в Россию. Изъяты вещественные доказательства, которые были предназначены для производства плитки с тайниками. Расследование продолжается.