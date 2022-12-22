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Мэр города Оша ознакомился с работой ряда социальных учреждений

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с работой ряда социальных учреждений города. Так, градоначальник посетил старый корпус Ошской городской клинической больницы, которая была передана в ведение ОшГУ.

Согласно планам, здесь планируется строительство нового современного 7-этажного корпуса на 312 мест общей площадью 20 000 кв.м.

Также градоначальник посетил новую городскую клиническую больницу в микрорайоне "Ак-Тилек", где ознакомился с планируемым проектом строительства здесь нового дополнительного корпуса на более чем 250 койко-мест, который планируется построить при содействии инвесторов.

Бакытбек Жетигенов соответствующим службам дал поручение подготовить соответствующую документацию и согласовать ее со всеми государственными органами и ведомствами.

В завершение поездки состоялось посещение управления образования города Оша, где мэр ознакомился с работой учреждения, его материально-технической базой и отметил важность повышения уровня образования, введения новых методов в методические пособия.

Бакытбек Жетигенов подчеркнул, что в Оше планируется строительство нового административного здания для городских ведомственных и муниципальных служб, где также будут выделены помещения для управления образования города Оша. По данному вопросу соответствующим службам дано поручение начать работы.


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URL: https://www.vb.kg/425627
Теги:
мэрия, Ош, Ошская область, Кыргызстан, мэр
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