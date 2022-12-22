Президент поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика

Президент сегодня, 22 декабря, поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

vb.kg приводит текст поздравления Садыра Жапарова:

"Уважаемые энергетики!

Сердечно поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Энергетика является флагманом экономики практически всех стран, необходимым условием жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому энергетика - это особый сектор, напрямую влияющий на устойчивое развитие.

Сегодня в состав энергетического комплекса Кыргызстана входят 7 крупных ГЭС, 2 крупные ТЭС, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и тысячи километров линий электропередач, тепловых сетей, малых ГЭС и других энергетических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность страны. Тысячи специалистов в области энергетики днем и ночью обеспечивают непрерывную работу такой важной сети. Энергетики, хорошо знающие свою профессию, ответственно и стабильно работают, добросовестно выполняют свою важную миссию по обеcпечtнию светом и теплом нашего населения.

Хочу также поблагодарить ветеранов энергетики. Потому что все перечисленные выше объекты - это наследие, оставленное нам ветеранами, посвятившими свою жизнь этой отрасли.

Усилиями образованных и опытных специалистов энергетического комплекса нашей страны реализовано несколько значимых проектов. Однако, в то же время существуют современные вызовы, требующие быстрых решений и новых методов. Основными из них являются дальнейшая модернизация оборудования, повышение эффективности энергоснабжения, доступность энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности энергетических проектов, внедрение энергосберегающих технологий и другие.

Я верю, что такие задачи, поставленные на повестку дня, мы успешно реализуем вместе с нашими квалифицированными, профессиональными и искренними специалистами!

Нам предстоит много работы, которую нужно запланировать и сделать в области энергетики. Будет продолжено привлечение инвесторов в строительство Камбаратинской ГЭС-1, Верхне-Нарынского каскада ГЭС, ТЭЦ-2, а также малых ГЭС и других энергообъектов.

Кроме того, мы должны кардинально пересмотреть и упростить доступ к получению кредитов в этой отрасли, активизировать работу в привлечении прямых инвестиций, внедрять механизм государственно-частного партнерства, реализовывать проекты за счет собственных средств.

В сдерживании коррупции одним из ключевых направлений будут такие как цифровизация бизнес-процессов и снижение человеческого фактора.

Считаю, что мы можем достичь этой цели только за счет полномасштабной установки умных счетчиков и обеспечения прозрачности проведения тендеров, учета и подбора персонала.

Я хочу подчеркнуть, что возможности, знание и воля наших профессионалов-энергетиков достаточны для обеспечения роста, развития энергетической отрасли Кыргызской Республики.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Пусть успешно продолжается ваш неустанный труд, который всегда несет свет и тепло нашему народу!

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!".