Панфиловской РЭС возмещен ущерб государству в 1,6 миллиона сомов

Прокуратурой Панфиловского района Чуйской области проведена проверка в Панфиловской РЭС Чуйской области. В ходе проверки выявлен факт недостачи товарно-материальных ценностей на общую сумму - 1 миллион 605 тысяч 749 сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данному факту надзорным органом возбуждено уголовное дело по статье 210 часть 4 пункт 2 (Присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По результатам следствия причиненный материальный ущерб на общую сумму 1 миллион 605 тысяч 749 сомов возмещен полностью и уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело находится на стадии рассмотрения.