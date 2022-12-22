В Бишкеке прошла благотворительная акция "Добрая елка"

В преддверии Нового года Детский Фонд Кыргызской Республики (ДФК) совместно с Городским центром творчества школьников (ГЦТШ) "Кыргызстан балдары" при участии Детского музыкального театра "Таберик" провели благотворительную акцию "Добрая елка" для детей с особым здоровьем, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба ДФК.

Детский музыкальный театр "Таберик" представил сказочную новогоднюю программу-спектакль "Волшебный Тумар" в концертном зале "Таберик.

В этом году на новогоднее представление попали свыше 200 детей из организаций, которые уже побывали на подобной елке в прошлом году, таких как Чуйская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ОБФ Центр помощи семье и детям "Нурмээайса"(Орловка), дети из ОФ "Эне бала Мээрим"(Маловодное), из ОФ "Оберег", а также впервые приняли участие ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию и находящиеся сейчас в реабилитационных центрах Бишкека. Кроме того, дети из фостерных семей, а также дети из РЦ "Рука в руке" и воспитанницы учреждения "Центр детства Гульзар" Иссык-Атинского района.

Музыкальное представление продолжалось 60 минут. Это было яркое, увлекательное путешествие в разные страны, благодаря которому дети увидели и услышали музыку и танцы народов мира, полюбовались экзотикой этих стран, сопереживали добрым персонажам сказки, порадовались, когда "добро" победило "зло" и волшебный Тумар оказался в надежных руках Деда Мороза, Снегурочки и их надежных друзей.

Новогодняя программа завершилась вручением подарков.

Организации не остались равнодушными и выступили спонсорами благотворительной елки. Это Фитнес-клуб ОО "World Сlass" (Надира Касымова), "Кайнар групп", Компания"Yahya"(Феруза Яхьярова). Дети унесли с представления сладкие подарки, как и в прошлом году им достались еще и игрушки, канцелярские принадлежности, а также открытки с добрыми пожеланиями. Все это собирали дети из ГЦТШ "Кыргызстан балдары" в течение месяца и складывали в "Мешок Аяз Ата".